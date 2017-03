Lực lượng Assad mở đường máu tới Aleppo

Quân đội Syria buộc phải tiếp tục các chuyến hàng vận tải cung cấp cho Aleppo trên tuyến huyết mạch Salamiyah-Ithrya, chấp nhận nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào.

Ngày 22/3, trang thông tin Amaq, cơ quan truyền thông chính thức của IS đăng tải một video, ghi lại các cuộc tấn công hỏa lực trên tuyến đường huyết mạch giao thông vận tải từ Hama đến Aleppo.

Tuyến đường cao tốc Salamiyah - Ithrya, mặc dù không bị IS đánh chiếm, nhưng vẫn đóng cửa giao thông do tình hình nguy hiểm đến tính mạng và các phương tiện.

Theo Ibrahim Joudeh, phóng viên chiến trường Al-Masdar News, IS đã bố trí những hỏa điểm súng máy hạng nặng và pháo binh tầm xa, bắn phá các đoàn xe di chuyển trên tuyến đường này.

Các tay súng khủng bố IS bắn phá tuyến đường huyết mạch Hama - Aleppo

Mặc dù vậy, Joudeh cũng cho biết, IS khống chế hỏa lực trên tuyến đường này trên những điểm không cố định, chủ yếu do số lượng chiến binh tương đối ít, các tay súng khủng bố thực hiện thủ đoạn bắn phá và rút lui, tránh bị quân đội Syria tiêu diệt.

Tình huống này thực sự gây khó khăn cho quân đội Syria do khả năng trinh sát đường không thấp, tốc độ cơ động phản ứng của các đơn vị không cao để có thể đánh tiêu diệt các nhóm chiến binh IS cơ động dọc theo tuyến đường. Các đơn vị quân đội Syria cũng không thể tiến hành chiến dịch đánh mở rộng vùng an ninh do lo ngại quân số ít, có thể bị IS bao vây.

Trong khi đó, tại mặt trận Đông Aleppo quân đội Syria đang dốc sức tấn công, bao vây IS tại thị trấn chiến lược Deir Hafer. Cuộc chiến đang vào giai đoạn gấp rút, chỉ cần một gián đoạn nhỏ cũng có thể khiến tình hình trở nên khó kiểm soát.

Quân đội Syria không thể bị giam chân quá lâu tại Deir Hafer khi mà SDF đang bắt đầu chiến dịch đánh vào Raqqa. Ngày 22/3, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tiếp tục cuộc tấn công mãnh liệt trên vùng nông thôn Al-Raqqa, đánh vào các vị trí của IS dọc theo đường cao tốc chiến lược Aleppo-Raqqa.

Dưới sự yểm trợ từ các cuộc không kích của Mỹ, Lực lượng Dân chủ Syria giải phóng một số làng mạc khỏi sự chiếm đóng của IS, bao gồm các làng Al-Mushayrifah, Abu Hurirah, Al-Karin và Al-Muhamiyah ở phía tây Al-Raqqa.

Cùng với đó, Lực lượng Dân chủ Syria, chủ lực là lực lượng dân quân người Kurd đã cắt đứt tuyến đường cơ động di chuyển của IS trên đường cao tốc Aleppo-Raqqa gần thị trấn chiến lược Tabaqa.

Trong bối cảnh ngặt nghèo này, lực lượng hậu cần quân đội Syria buộc phải tiếp tục các chuyến hàng vận tải cung cấp cho Aleppo trên tuyến đường huyết mạch Salamiyah - Ithrya, chấp nhận nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào.

Trước đó, hôm 21/3, ngay sau khi đánh bật IS ra khỏi tuyến đường huyết mạch, quân đội Syria lại thất bại khi các tay súng IS củng cổ lại đội hình chiến đấu, tổ chức một cuộc phản công ác liệt và một lần nữa cắt đứt tuyến đường cung cấp duy nhất của chính quyền Syria tới Aleppo.

Theo Ibrahim Joudeh, phóng viên chiến trường Al-Masdar News, nhóm chiến binh IS đổi hướng tiến công, đánh lên phía bắc khu vực Wadi Al-Azeeb, chiếm một số điểm chốt khống chế đường cao tốc Salamiyah-Ithriya trên vùng đông bắc tỉnh Homs.

Bị tập kích bất ngờ, các đơn vị quân đội Syria đã cố gắng tiến hành một cuộc tấn công khác tái chiếm lại các điểm chốt đã mất, nhưng cuộc tấn công thất bại.

Quân đội Syria phản kích tại Damacus

Tại Damacus, ngày 22/3, quân đội Syria tổ chức trận đánh phản công quyết liệt, đánh vào lực lượng khủng bố Al-Qaeda Syria và các nhóm liên minh trên vùng ngoại ô phía đông Damascus sau khi nhóm chiến binh thánh chiến đánh chiếm một số địa bàn trong khu vực quận Jobar.

Quân đội Syria, chủ công là các đơn vị lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa bắt đầu cuộc tấn công bằng vụ nổ một quả bom dưới đường hầm chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến phía bắc quận Jobar, diệt và làm bị thương một số lượng lớn các tay súng khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (Al-Qaeda Syria).

Bản đồ chiến sự khu vực quận Jobar, Damascus

Sau vụ nổ dữ dội, quân đội Syria tấn công vào những khu vực đang bị lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến chiếm giữ phía bắc quận Jobar. Giao chiến ác liệt diễn ra trên các địa bàn này.

Không lâu sau khi Al-Masdar News nhận được thông tin về cuộc phản công của quân đội Syria ở Jobar, các đơn vị lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa giành được một số địa bàn từ Hay'at Tahrir Al-Sham trên vùng ngoại ô phía đông Damascus.

Theo một nguồn tin quân sự ở Damascus cung cấp cho Al-Masdar News, quân đội Syria giành lại được nhà máy vải sợi và một số vị trí xung quanh địa bàn này sau khi đập tan chiến tuyến phòng ngự của lực lượng Hồi giáo cực đoan.

Trong cuộc tấn công giành lại các mục tiêu then chốt tại quận Jobar, quân đội Syria tiêu diệt khoảng 150 tay súng thánh chiến, theo lời nhà báo Hosein Murtada của Lebanon.

Quân đội Syria đang nỗ lực tấn công giành lại tất cả những vị trí mà lực lượng Hồi giáo cực đoan đã đánh chiếm được trong 24 giờ qua tại Jobar.

Quân đội Syria chiến đấu trên chiến trường ngoại ô phía đông Damascus:

Theo Hoàng Anh

Đất Việt