Hoãn xét xử vụ lật tàu trên sông Hàn

Sáng nay (23/3), Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án lật tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn khiến 3 người thiệt mạng.

Các bị cáo đưa ra xét xử gồm Lê Công Chí (trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) - thuyền trưởng tàu Thảo Vân 2, Võ Quốc Hùng (trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) - chủ tàu Thảo Vân 2, Nguyễn Ngọc Quân (trú 126 Trần Phú, quận Hải Châu) - người trực tiếp bán vé, hướng dẫn và giới thiệu khách lên tàu Thảo Vân 2 và Lê Sáu (trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) – nguyên Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng.

Trong đó, bị cáo Lê Công Chí bị truy tố tội vi phạm giao thông đường thủy, Võ Quốc Hùng và Nguyễn Ngọc Quân bị truy tố về tội sử dụng phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn, Lê Sáu bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong phần làm thủ tục, chủ tọa phiên tòa cho biết, một số bị hại, người liên quan, nhân chứng vắng mặt (người có lý do, người không có lý do). Đồng thời, luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Công Chí cũng vắng mặt có lý do.

Các bị cáo tại phiên tòa

HĐXX hỏi ý kiến, các luật sư bào chữa cho những bị cáo còn lại đề nghị hoãn phiên tòa. Viện kiểm sát cũng đề nghị hoãn phiên tòa

Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa vì vắng mặt một số bị hại, người liên quan, nhân chứng và luật sư. Phiên tòa dự kiến mở lại từ ngày 3-4/4 tới.

Trước đó, vào tối 4/6/2016, tàu Thảo Vân 2 số hiệu Dna0016 đang chở hơn 56 du khách thì bị lật trên sông Hàn (đoạn giữa cầu Thuận Phước và cầu quay Sông Hàn). Vụ tai nạn khiến 3 người thiệt mạng trong đó có hai trẻ em trong một gia đình.

Theo cơ quan chức năng, tàu Thảo Vân là tàu chưa được cấp phép vận tải hành khách. Tàu còn chở vượt gấp đôi số người quy định (theo quy định chỉ được chở 28 người).

Khánh Hồng