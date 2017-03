Suýt thủng ruột khi uống thuốc nguyên vỏ

4 giờ sau khi uống cùng lúc 5 loại thuốc trị đau đầu, người phụ nữ 55 tuổi ở Tây Ninh cảm thấy đau vùng họng và sau xương ức.

Khi các triệu chứng đau càng tăng dần, chị tới khoa Nội soi Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM kiểm tra.

Qua kết quả nội soi, bác sĩ nhận thấy cách cung răng 30cm (thực quản 1/3 giữa) có dị vật là vỏ thuốc có góc sắc nhọn, đâm xuyên niêm mạc thực quản gây chảy máu nhẹ.

Viên thuốc chưa bóc bao phim mà nữ bệnh nhân nuốt phải

Người phụ nữ nhớ ra có uống 1 viên thuốc chưa bóc bao phim.

Người bệnh sau đó đã được các y bác sĩ khoa nội soi gắp dị vật an toàn. Theo ThS.BS Phạm Công Khánh - Phó trưởng khoa Nội soi, nữ bệnh nhân may mắn do nhập viện sớm khi dị vật chưa gây biến chứng loét và thủng thực quản, việc gắp dị vật ra ngoài vì thế cũng không quá khó khăn.

BS Khánh cho hay, dị vật đường tiêu hóa là tình trạng tương đối phổ biến. Tuy nhiên, hầu hết 80% các trường hợp dị vật sẽ đi ra ngoài qua ngả hậu môn mà không gây biến chứng.

Dị vật đường tiêu hóa thường gặp ở trẻ em, nhất là từ 6 tháng đến 6 tuổi. Ở người lớn, dị vật thường xảy ra ở người bệnh rối loạn tâm thần, chậm phát triển tâm thần, say rượu, hay những tù nhân cố ý nuốt dị vật.

Thận trọng bóc vỏ bao thuốc trước khi uống

Những người bệnh không có răng hay sử dụng răng giả cũng thường bị dị vật đường tiêu hóa.

Các bác sĩ nội soi tìm dị vật cho người bệnh

Dị vật bị kẹt, gây tắc nghẽn hay thủng thường xảy ra tại những vị trí đường tiêu hóa bị hẹp hoặc gập góc. Do đó, những người bệnh đã từng phẫu thuật đường tiêu hóa hay có bất thường bẩm sinh ở đường tiêu hóa sẽ có nguy cơ cao bị dị vật.

Những dị vật sắc nhọn như xương cá, xương động vật khác (gà, vịt, heo…), vỉ thuốc thường gây thủng đường tiêu hóa.

Những biểu hiện sau khi nuốt dị vật như nghẹn, bỏ ăn, nôn, chảy nước bọt, khò khè, nước bọt có máu và khó thở.

Nếu dị vật gây thủng thực quản trên hay vùng hầu họng sẽ gây phù nề vùng cổ, đỏ da, tràn khí dưới da.

Dị vật gây thủng dạ dày hay ruột non sẽ gây tình trạng viêm phúc mạc (nhiễm trùng ổ bụng) với các biểu hiện đau bụng nhiều, sốt,…

BS Khánh khuyến cáo, để phòng tránh dị vật đường tiêu hóa, đối với người lớn tuổi và thường sử dụng nhiều thuốc để điều trị nhiều bệnh cùng lúc cần thận trọng bóc vỏ bao thuốc trước khi uống.

Người lớn cần hạn chế và thận trọng khi ăn thức ăn có nhiều xương như cá, gà, vịt,… Với người có tiền căn phẫu thuật thực quản, dạ dày cần nhai kỹ thức ăn trước khi nuốt.

Người có răng giả cần thận trọng khi ăn uống, thường xuyên kiểm tra độ vững chắc của răng giả.

Đối với trẻ em, cha mẹ cần để xa tầm tay trẻ những vật dụng hay đồ chơi nhỏ mà trẻ có thể cho vào miệng.

Đức Quý