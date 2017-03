Thủ tướng Anh phát biểu lên án vụ khủng bố

Thủ tướng Theresa May có bài phát biểu mạnh mẽ lên án cuộc tấn công khủng bố ở thủ đô London, đồng thời cho rằng những giá trị của Anh sẽ không bị đánh bại.

Bà May tối 22/3 lên án "cuộc tấn công khủng bố bệnh hoạn và xấu xa trên đường phố thủ đô", trong bài phát biểu trước căn nhà số 10 phố Downing.

"Vị trí cuộc tấn công này không phải tình cờ", Reuters dẫn lời bà nói. "Kẻ khủng bố chọn tấn công trái tim của thủ đô chúng ta, nơi người dân thuộc mọi quốc tịch, tôn giáo và văn hóa đến để tôn vinh các giá trị của tự do, dân chủ và tự do ngôn luận".

Bất cứ âm mưu nào nhằm đánh bại các giá trị đó bằng bạo lực "sẽ thất bại", bà May nói. Thủ tướng Anh cũng cảm ơn các sĩ quan an ninh "lao tới nguy hiểm dù họ kêu gọi những người khác chạy đi".

Một người đàn ông chiều 22/3 lái xe đâm hàng loạt người đi bộ trên cầu Westminster, London, trước khi ra khỏi xe, cầm dao đâm chết một cảnh sát. Kẻ tấn công bị cảnh sát bắn chết. Thủ tướng May được lực lượng an ninh hộ tống lên xe, rời đi nhanh chóng. Bà sau đó chủ trì cuộc họp khẩn với các quan chức an ninh trong nội các Anh.

5 người chết và 40 người bị thương trong cuộc tấn công hôm qua. Ba cảnh sát, một số thiếu niên Pháp, hai du khách Romania và 5 khách Hàn Quốc nằm trong số những người bị thương.

Trọng Giáp