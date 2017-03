"Rất nguy hiểm khi ai cũng dễ dàng vào khu điều hành hồ đập!"

Nói đến vụ án say rượu xả lũ tại hồ Suối Vực (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, khẳng định: “Quan điểm của tỉnh là xử lý nghiêm tất cả các cá nhân liên quan đến vụ án, không được bao che, dung túng bất kỳ ai”.

Say rượu, nam thanh niên tò mò nhấn nút xả lũ gây thiệt hại nghiêm trọng

Theo ông Thế, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án nên mọi hình thức xử phạt, đền bù thiệt hại sẽ được tiến hành nghiêm minh theo quy định pháp luật. Trước mắt, tỉnh đang tập trung kiểm điểm nghiêm khắc các cá nhân phụ trách hồ Suối Vực, đơn vị quản lý là Công ty TNHH MTV Đồng Cam và nhiều cá nhân có trách nhiệm liên đới.

Hiện nay, tỉnh cũng đã giao các sở ngành chức trách tổ chức rà soát lại toàn bộ các khâu công tác an ninh bảo vệ tất cả các hồ đập trên địa bàn.

“Sẽ rất nguy hiểm khi bất cứ ai cũng dễ dàng lọt vào khu vực điều hành hồ đập. Dù cơ quan điều tra bước đầu xác định các thanh niên trên do say tò mò ấn nút điều hành xả lũ là không có ý đồ phá hoại. Thế nhưng cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc để răn đe, cảnh báo tình trạng càn quấy từ việc rượu chè say sưa làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự xã hội” - ông Thế nói.

Theo luật sư Nguyễn Khả Thành - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Phú Yên - cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án trên theo Điều 145 Bộ luật hình sự. Đây là điều quy định về tội “Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản”. Nếu gây hại từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm; nếu trên 500 triệu đồng thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm…

Bên cạnh đó, Điều 285 Bộ luật Hình sự, tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định: Người nào vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

Nhà trực hồ Suối Vực nằm cách xa khu vực các thanh niên nhấn nhầm nút xả lũ (ảnh Lê Kha)

Trong khi đó, theo Điều 601 Bộ luật dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, hồ Suối Vực là “Nguồn nguy hiểm cao độ”, cho nên trước mắt, đơn vị quản lý (Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đồng Cam) phải có trách nhiệm bồi thường kịp thời toàn bộ thiệt hại cho người bị hại (trường hợp trên, chủ yếu là nông dân). Về sau này, nếu không thoả thuận được, tuỳ mức độ lỗi của các bên liên quan gây nên thiệt hại, toà án sẽ quyết định cụ thể số tiền bồi thường cho mỗi người.

Như Dân trí đã thông tin trước đó, đêm 14/3, 3 thanh niên người dân tộc Chăm H’Roi là Mang Tân (26 tuổi, ở huyện Đồng Xuân, Phú Yên), Y Bình và Sô Y Thành (đều 20 tuổi, ở xã Suối Bạc, Sơn Hòa) đã tự ý vào khu vực hồ Suối Vực ăn nhậu. Trong lúc ngà say, Tân đã tò mò nhấn nút điều hành cửa xả lũ rồi tất cả bỏ về nhà ngủ.

Rạng sáng ngày 15/3, 4 công nhân trực hồ này mới phát hiện và khắc phục vụ việc. Vụ “bấm nhầm” trên đã xả tự do mất 2 triệu m3 nước hồ, tạo lũ gây thiệt hại tài sản trên 300 triệu đồng của người dân Sơn Hòa.

Doãn Công