Thanh niên bị hơn 10 người truy sát vì bênh bạn gái

Nguồn tin từ công an huyện Hương Sơn cho biết, chiều ngày 20/7, Nguyễn Huy Thắng (SN 1990, xã Kim Lộc, huyện Can Lộc), kẻ cuối cùng trong nhóm 3 đối tượng đi ô tô bắt trộm chó vứt xe bỏ chạy lên núi đã được người thân chở đến trụ sở công an huyện này đầu thú.

