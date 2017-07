Bộ Công an gửi kết quả điều tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM “hỏi vặn”

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an nhiều lần khẳng định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần 2 của Công ty VK Housing là giả mạo, đề nghị thu hồi, nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM chưa “tâm phục” và còn gửi văn bản “hỏi vặn” ngược lại Bộ Công an (?!).

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C45) mới đây đã có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM thông báo kết quả điều tra theo đơn của Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà đề nghị xem xét dấu hiệu vi phạm pháp luật về giả mạo giấy tờ trong quá trình đề nghị thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi thành viên góp vốn) và cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký điều chỉnh dự án Khu nhà ở cao tầng The Mark (quận 7, TPHCM) nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phối cảnh dự án The Mark. Dự án này chưa được triển khai xây dựng.

Qua đó, C45 xác định có đủ căn cứ kết luận: “Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận thay đổi lần 2 ngày 21/4/2016 của Công ty TNHH Quy hoạch và Kinh doanh Nhà Việt Nam-Hàn Quốc (viết tắt là VK Housing) là giả mạo”.

Giấy xác nhận số 01/2016/GXN-VP ngày 20/4/2016 của VK Housing không có giá trị pháp lý trong việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 2 của VK Housing.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 78/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư 20/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, C45 đã đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM xem xét thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần 2 ngày 21/4/2016 đã cấp cho Công ty VK Housing.

Đối với hồ sơ đăng ký đầu tư đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký điều chỉnh dự án Khu nhà ở cao tầng The Mark đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp giấy chứng nhận đầu tư, C45 cũng xác định có đủ căn cứ kết luận nhà đầu tư có hành vi: “Giả mạo nội dung hồ sơ, tài liệu cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2162333062 đăng ký lần đầu ngày 29/4/2016 (cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư số 411022000109 chứng nhận điều chỉnh lần thứ 01 ngày 4/12/2009)”.

Chính vì thế, C45 đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM xem xét huỷ bỏ thay đổi trong nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được ghi trên cơ sở các thông tin giả mạo và khôi phục giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất.

Từ kết quả điều tra trên, C45 đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM theo thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư của VK Housing theo quy định của pháp luật hiện hành, thông báo kết quả giải quyết đến C45 để phối hợp xử lý theo quy định.

Được biết, C45 đã nhiều lần trao đổi về kết quả điều tra với Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM xung quanh vụ việc này. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có văn bản số 4976 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM hướng dẫn: Điểm a Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp quy định doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp “nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo”.

Trong văn bản trả lời Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (Quận 1, TPHCM) vào tháng 6 vừa qua, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục khẳng định, một trong những trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là “nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo”.

Căn cứ kết luận của cơ quan công an, Phòng đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục nếu nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo.

C45 cũng đã có văn bản trao đổi về kết quả điều tra tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Qua đó khẳng định, đây là kết quả điều tra, giải quyết theo Quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố số 42/C45-P8 ngày 14/10/2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an.

Tuy nhiên đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM vẫn chưa thực hiện những yêu cầu trên của C45.

“Hỏi vặn” lại Bộ Công an (?!)

Đáng chú ý, mới đây bà Lê Thị Huỳnh Mai- Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM lại ký văn bản số 6693/SKHĐT-ĐKKD đề nghị Bộ Công an có văn bản hướng dẫn về việc xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo để cơ quan này phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư của Công ty VK Housing theo đúng quy định.

“Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư là giả mạo bao gồm những nội dung gì? Quy trình phối hợp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư với cơ quan công an và các cơ quan khác (nếu có) trong việc xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư là giả mạo?”- văn bản do bà Lê Thị Huỳnh Mai nêu rõ “yêu cầu” với Bộ Công an.

Văn bản do bà Lê Thị Huỳnh Mai ký gửi Bộ Công an.

Thậm chí, bà Mai còn đề nghị Bộ Công an có văn bản hướng dẫn về việc nội dung văn bản của C45 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM thông báo kết quả điều tra “Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần 2 ngày 21/4/2016 của Công ty TNHH Quy hoạch và Kinh doanh nhà Việt Nam - Hàn Quốc là giả mạo” có được xem là kết luận của cơ quan công an theo quy định?

Bình luận về sự việc này, luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Hội luật gia TPHCM cho rằng việc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM “hỏi vặn” lại Bộ Công an là hết sức khó hiểu.

Theo ông Hậu, áp dụng Luật Doanh nghiệp và các nghị định, thông tư hướng dẫn thì kết quả điều tra của C45 là căn cứ để Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vì nội dung kê khai trong hồ sơ đã bị kết luận là giả mạo. Sau khi thu hồi thì Phòng Đăng ký kinh doanh phải cập nhật vào hệ thống thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia.

“Trường hợp chậm trễ thu hồi theo đề nghị của cơ quan công an, gây thiệt hại cho doanh nghiệp thì sau này Phòng đăng ký kinh doanh và Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới”- ông Hậu phân tích.

Thế Kha