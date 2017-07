Không xả lũ Thủy điện Hòa Bình, đến lúc chạy không kịp

Nước về hồ tiếp tục tăng, Bộ trưởng NN&PTNT yêu cầu thủy điện Hòa Bình mở thêm 1 cửa xả đáy, "không xả đến lúc chạy kh

Tại cuộc họp chỉ đạo điều hành liên hồ chứa sáng nay, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Trần Quang Hoài cho biết, sau hơn 2 ngày vận hành xả lũ, mực nước hồ Sơn La đang xuống chậm, khoảng 0,42m,/ngày.

Trong khi đó, mực nước hồ Hòa Bình còn tăng cao hơn so với trước khi xả do lưu lượng về hồ lớn hơn tổng lưu lượng xả và phát điện, hiện vẫn ở mức 106,32m, vượt hơn mức cho phép 5,32m.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp, yêu cầu các bộ, ngành đảm bảo an toàn hồ chứa, đê điều, các đập thủy điện

Theo ông Hoài, việc xả lũ không ảnh hưởng đến 194 điểm xung yếu về đê điều tại 13 tỉnh thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình.

Tuy nhiên khi hồ Hòa Bình xả van đầu tiên, 39 lồng bè cá, 1 cầu phao suýt trôi và 6ha lúa bị ngập.

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc TT Dự báo khí tượng thủy văn TƯ nhận định, trong những ngày tới, chưa thấy hình thế gây mưa cho miền Bắc, lượng mưa đến ngày 15/8 toàn miền Bắc sẽ hụt hoặc ngang với trung bình nhiều năm.

Song có điểm đáng lưu ý, trên khu vực Biển Đông đang hình thành một vùng áp thấp, trong khi đó ngoài khơi phía Đông Philippines cũng xuất hiện 1 vùng áp thấp, trong 3-5 ngày tới sẽ phát triển thành bão. Cơn áp thấp ngoài khơi Philippines sẽ tác động đến vùng áp thấp trên Biển Đông, do đó cần theo dõi sát.

Trước tình hình trên, đại diện EVN Việt Nam nhận định nếu tiếp tục xả, hồ Hòa Bình e khó tích đủ nước trong mùa khô, nhất là khi mưa giảm dần từ tháng 8 và hụt 20-30% tới tháng 10.

Tuy nhiên, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, hiện mới bước sang ngày thứ 2 mùa mưa bão chính, đây cũng là thời điểm tần suất áp thấp, bão rất nhanh nên không thể đoán già, đoán non được.

"Vì sao vừa qua mưa hơn 1 tháng tại phía Bắc, rồi bão số 1 lại vào miền Trung? Do biến động thời tiết nên chúng ta phải chuẩn bị nhiều kịch bản", Bộ trưởng nói.

Liên quan đến vận hành xả lũ, đặc biệt 3 hệ thống thủy điện lớn tại miền Bắc phải nghe nhiều tai, cân nhắc nhiều chiều, nhiều tính toán.

"Sau 2 ngày xả lũ tại hồ Hòa Bình với 2 cửa van, 8/8 tổ máy phát điện hết công suất, mọi thứ cơ bản vẫn an toàn. Giờ phải mở thêm 1 cửa xả nữa vào 6h sáng mai do mực nước đang dương 5,3m, nếu không xả ngay đến lúc chạy không kịp", Bộ trưởng chỉ đạo.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho hay, trong quá trình xả sẽ linh hoạt, theo dõi sát diễn biến, trường hợp mọi thứ ổn định có thể đóng hết các cửa.

"Chúng tôi yêu cầu anh em trực 24/24h. Tôi cũng không đi công tác ở đâu cả, tập trung làm cùng anh em", Bộ trưởng nói.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định, nếu mưa vẫn còn tiếp diễn trong những ngày tới ở miền Bắc, các bộ ngành và địa phương phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hồ đập, đê điều, nếu không có giải pháp tốt thiệt hại sẽ rất lớn cho vùng hạ du. Tuy nhiên, vẫn phải chủ động đảm bảo nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô.

Phó Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT đảm bảo an toàn cho hồ đập thủy lợi, gia cố đê điều; Bộ Công thương và tập đoàn EVN đảm bảo vận hành an toàn các hồ đập thủy điện, không để xảy ra sự cố; phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan vận hành liên hồ chứa thủy điện đúng quy trình để đảm bảo an toàn cho hạ du…

"Trung tâm dự báo vừa qua cũng làm tốt rồi, tuy nhiên nhiều khi nói hơn, phải làm sao cho thực tế hơn để có giải pháp ứng phó phù hợp và tiết kiệm", Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Thúy Hạnh