Việt Nam-Indonesia thống nhất tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực

Sáng nay, tại Thủ đô Jakatar (Indonesia) Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã hội kiến Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla.

Phó Tổng thống Jusuf Kalla nhiệt liệt hoan nghênh Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn sang thăm Indonesia, đánh giá cao chương trình làm việc, gặp gỡ thực chất và đạt hiệu quả cao giữa Phó Thủ tướng với các bộ trưởng chủ chốt trong nội các của Chính phủ Indonesia (Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Thương mại, Uỷ ban điều phối đầu tư), góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Phó Tổng thống Jusuf Kalla nhất trí hợp tác chặt chẽ đưa quan hệ Việt Nam-Indonesia phát triển sâu rộng hơn nữa, đặc biệt trong bối cảnh ASEAN đã hình thành Cộng đồng và tình hình khu vực, quốc tế đang có những biến chuyển sâu sắc.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tích cực và chủ động hơn nữa trong tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh tế, nâng cao kim ngạch thương mại và đầu tư hai chiều, phấn đấu sớm đưa thương mại hai chiều đạt mục tiêu 10 tỷ USD; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh với việc duy trì nhóm làm việc chung về hải quân hai nước, thúc đẩy thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp, triển khai các hoạt động chung về tìm kiếm cứu nạn, tiến tới tiến hành tuần tra liên hợp trên biển; thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế giữa hai nước, trong khi chờ đàm phán sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân hai nước hoạt động tại khu vực chồng lấn.

Phó Tổng thống Indonesia khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Việt Nam trong vấn đề ngư dân-tàu thuyền và ghi nhận đề nghị của Việt Nam về việc gia hạn Hiệp định thông báo và trợ giúp lãnh sự và Bản ghi nhớ về hợp tác biển và nghề cá ký năm 2010.

Hai bên nhất trí phối hợp, hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; khẳng định dành ưu tiên hàng đầu cho ASEAN và các diễn đàn liên quan của ASEAN, nhất trí hợp tác củng cố đoàn kết, thống nhất nội khối, duy trì đồng thuận và phát huy lập trường chung và vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982), tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý; kêu gọi các bên thực hiện kiềm chế, không có các hoạt động làm phức tạp hay leo thang tranh chấp; thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và phối hợp chặt chẽ để sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Sau cuộc hội kiến, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Phó Tổng thống Jusuf Kalla đã gặp gỡ báo chí Indonesia và Việt Nam để thông báo lại kết quả mà hai bên đã thống nhất.

Theo Phó Tổng thống Jusuf Kalla, Indonesia nhận định Việt Nam có vai trò quan trọng trong khối ASEAN và khu vực châu Á- Thái Bình Dương, Indonesia mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực; khẳng định Indonesia ủng hộ và tích cực hỗ trợ Việt Nam hoàn thành tôt vai trò của nước chủ nhà APEC 2017; nồng nhiệt chào đón chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Indonesia vào tháng 8/2017.

Còn Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Việt Nam coi trọng Indonesia là đối tác quan trọng trong nội khối ASEAN và hai bên còn rất nhiều tiềm năng để hợp tác, đầu tư. Việt Nam rất vui mừng được tiếp đón Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ sang Việt Nam dự APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Qua chuyến làm việc tại Indonesia này, hai bên cũng bàn thảo nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra thành công trong tháng 8 tới.

