Xóa sổ đường dây cung cấp “gái gọi” cho "đại gia" qui mô lớn

Tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng đối tượng lại mộng làm giàu bất chính và sớm trở thành “má mì” trực tiếp điều hành một đường dây qui mô lớn, chuyên cung cấp gái cho các “đại gia”. Tuy nhiên, hành tung của "má mì" cùng đám gái bán dâm này đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan công an và vừa bị hốt gọn.

Công an bắt quả tang 3 gái bán dâm thuộc đường dây của Thương (ảnh CTV)

Chuyên cung cấp gái cho các “Đại gia”

Tin từ Công an quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng sáng nay (21/7) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra mở rộng các đối tượng khác có liên quan đến đường dây chuyên cung cấp gái bán dâm do Nguyễn Thị Thương (SN 1994, ĐKTT trú tại xã An Đồng, Huyện An Dương nhưng hiện ở đường chợ Hàng, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) điều hành vừa bị đơn vị triệt phá.

Theo tài liệu từ Công an Hồng Bàng, qua công tác nắm tình hình và qua nguồn tin từ cơ sở báo về, các trinh sát đã nắm được trên địa bàn xuất hiện một đối tượng là nữ giới, tuổi đời tuy còn rất trẻ nhưng có nhiều nghi vấn đang tổ chức hoạt động môi giới mại dâm. Nhận thấy hoạt động của đối tượng khá phức tạp, có tổ chức và hình thành đường dây nên Công an quận Hồng Bàng đã xác lập chuyên án để đầu tranh triệt phá.

Đi sâu tìm hiểu, theo sát mọi di biến động của đối tượng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã làm rõ đối tượng là Nguyễn Thị Thương. Mọi thông tin về hoạt động của Thương cùng đám gái gọi cũngđược các trinh sát làm rõ.

Cụ thể, Thương trực tiếp điều hành đường dây có tới 15 đến 20 gái bán dâm. Xác định đối tượng nhắm tới là các “Đại gia” nên Thương thường xuyên la cà tại các quán Bar, Vũ trường…để làm quen, tìm khách. Sau khi chắp nối được với khách có nhu cầu mua dâm xong Thương để lại số điện thoại cho khách, hẹn địa điểm, thời gian cụ thể và điều “hàng” đến. Để an toàn, Thương cũng lựa chọn địa điểm mua dâm ở các khách sạn lớn trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung nhiều ở khu vực quận Hồng Bàng.

Cũng theo tài liệu điều tra, để chiều khách, câu khách, Thương áp dụng nhiều hình thức bán dâm, mức giá cũng khác nhau, Đơn cử, khách đi theo giờ sẽ có giá từ 2 đến 3 triệu đồng/lượt, còn qua đêm thì khách phải trả từ 5 đến 6 triệu đồng… Việc ăn chia cũng được Thương qui định rất rõ ràng, mỗi gái bán dâm qua đêm Thương sẽ thu 1.5 triệu đồng, đi theo giờ thu khoảng 700.000 ngàn đồng…Để thu hút thêm khách Thương còn thường xuyên tuyển thêm “hàng” mới.

“Má mì” và "gái gọi" cùng sa lưới

"Má mì" Thương tại cơ quan công an (ảnh CTV)

Theo công an quận Hồng Bàng, mặc dù thu thập đầy đủ chứng cứ về hoạt động của Thương cũng như đường dây “gái gọi” trên nhưng công tác phá án gặp khó khăn do Thương rất tinh quái, không ở bất cứ chỗ nào lâu, thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh nghi ngờ…

Tuy nhiên mọi hành tung của “má mì” cùng đám gái bán dâm vẫn không qua mắt được các trinh sát thuộc công an quận Hồng Bàng. Sau khi xác định được đúng địa điểm Thương đưa gái bán dâm đến phục vụ khách, Ban chuyên án đã quyết định phá án.

Cụ thể vào 21h30 ngày 19/7, tại một khách sạn trên đường Điện Biên Phủ (quận Hồng Bàng) các trinh sát đã bất ngờ ập vào, bắt quả tang 3 đối tượng trong đường dây của Thương đang có hành vi bán dâm cho khách gồm : Hoàng X.T (SN1994, ở huyện Kiến Thuỵ), Trọng B.N (SN 1989, ở thị trấn An Dương) và Trần Thị H (SN 1990, ở quận Lê Chân), cùng ở TP. Hải Phòng.

Tại cơ quan công an, cả 3 đối tượng khai nhận, tối cùng ngày, được Thương điều đến địa điểm này để phục vụ khách với giá 2 triệu đồng/ người/lượt. 3 đối tượng này cũng khai nhận thêm, mỗi người phải cắt lại cho Thương 500.000 đồng sau khi phục vụ khách xong.

Từ lời khai của 3 đối tượng, ngay trong đêm 19/7, công an quận Hồng Bàng đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thương khi “má mì” này tại nơi đang ở trọ.

An Nhiên