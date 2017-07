Nhà mạng sẵn sàng chụp ảnh chân dung di động mới

Hầu hết các nhà mạng lớn đều cho biết, đã sẵn sàng chụp ảnh chân dung cho các thuê bao di động mới từ tháng 7 năm nay.

Ngay từ tháng 4 vừa qua khi Nghị định 49 có hiệu lực từ ngày 24/4 và trong vòng 12 tháng kể từ ngày có hiệu lực, doanh nghiệp viễn thông di động có trách nhiệm rà soát, hướng dẫn và yêu cầu các thuê bao di động trả trước đang sử dụng dịch vụ mà thông tin chưa đúng quy định cần thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo mẫu. Trong đó, các thuê bao di động phải có ảnh chân dung chính chủ đối với thuê bao mới và những thuê bao trước đó nếu thông tin không chính xác cũng phải bổ sung lại.

Theo đại diện VinaPhone, ngay từ khi Nghị định 49 của Chính phủ có hiệu lực, nhà mạng này đã sẵn sàng triển khai hạ tầng và nhân lực để đáp ứng đúng quy định. Trong đó, tháng 4 vừa qua đã bắt đầu triển khai việc chụp ảnh đối với người dùng đến đăng kí thuê bao di động mới.

Mới đây, MobiFone vừa cho biết, đã sẵn sàng chụp ảnh thuê bao mới kể từ ngày 24/7. Đại diện nhà mạng này chia sẻ đã sẵn sàng nguồn lực, hệ thống đáp ứng đúng Nghị định số 49 của Chính phủ về quản lý thuê bao di động tại Việt Nam. Trong giai đoạn 1, sẽ ưu tiên chụp ảnh thuê bao di động mới tại các cửa hàng và điểm bán ủy quyền của MobiFone trên toàn quốc. Đối với các thuê bao di động trả sau và thuê bao trả trước có thông tin cá nhân không chính xác sẽ được cập nhật vào giai đoạn 2.

Đại diện MobiFone cũng cho biết, các dữ liệu thuê bao sẽ được chuyển đến hệ thống quản lý theo quy trình nghiêm ngặt. Việc làm này sẽ tăng tính hiệu quả và khả thi trong công tác quản lý thông tin thuê bao di động và đảm bảo cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao chính xác, góp phần hạn chế tin nhắn rác, bảo vệ quyền lợi người sử dụng dịch vụ viễn thông.

Nhà mạng Viettel cũng cho biết, sẽ chính thức triển khai việc chụp thuê bao di động mới vào ngày 24/7, cùng lịch với nhà mạng MobiFone.

Trước thời điểm này, Viettel cũng cho biết đã triển khai thử nghiệm chụp ảnh thuê bao di động mới thông qua webcam ở 100 cửa hàng, điểm giao dịch trên toàn quốc để rút kinh nghiệm khi bắt đầu triển khai chính thức.

Như vậy, với sự ra quân đồng loạt của các nhà mạng sẽ tác động không nhỏ đến việc giảm thuê bao ảo. Qua đó đẩy lùi tin nhắn rác, tin nhắn spam, ảnh hưởng đến đời sống, an ninh, quốc phòng.

Trước đó, tại buổi sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ TT&TT, lãnh đạo Bộ cũng cho biết, từ quý III/2017, các Sở Thông tin & Truyền thông trên toàn quốc sẽ tiến hành thanh tra diện rộng về công tác quản lý thuê bao di động trả trước nhằm siết chặt và đẩy lùi nạn tin nhắn rác, tin nhắn spam...

Theo tổng cục thống kê, tính đến hết 6 tháng đầu năm 2017, tổng số thuê bao điện thoại ước tính đạt 126,5 triệu thuê bao, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó số thuê bao di động đạt 119,4 triệu thuê bao, giảm 6,2%. Lý do cho việc giảm thuê bao di động theo Tổng Cục thống kê đó là do các nhà mạng thực hiện thu hồi sim rác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tại buổi sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Bộ TT&TT, lãnh đạo Bộ này cũng cho biết, việc quản lý sim rác, tin nhắn rác đã có sự chuyển biến mạnh mẽ sau nhiều năm, đây là vấn nạn của xã hội. Hiện đã có gần 24 triệu Sim rác đã bị xử lý trong thời gian qua được dư luận xã hội đồng tình về vấn đề này là bằng chứng cụ thể nhất cho những nỗ lực của Bộ, của doanh nghiệp thuộc ngành TT&TT trong quyết tâm làm lành mạnh hóa thị trường viễn thông của Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ TT&TT cũng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuê bao di động trả trước, hạn chế tin nhắn rác và chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan, các Sở TT&TT nghiên cứu, triển khai các biện pháp cần thiết khác.

Gia Hưng