Hà Nội thành lập Đội Cảnh sát giao thông Đường sắt

Ngày 21/7, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Đội Cảnh sát giao thông Đường sắt.

Theo đó, Đội CSGT Đường sắt được thành lập với 1 Đội trưởng, 3 Phó Đội trưởng cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ.

Đội CSGT Đường sắt thực hiện nhiệm vụ chính đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường sắt tại Thủ đô; mở rộng hồ sơ quản lý nghiệp vụ đối với các ổ nhóm, đối tượng có biểu hiện nghi vấn tội phạm, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, vận chuyển chất cháy nổ, hàng cấm, gian lận thương mại trên tàu, dưới ga.

Lên phương án phòng chống tai nạn, ùn tắc tại các nút giao đường sắt - đường ngang dân sinh, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý cưỡng chế giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt…

Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội - trao các Quyết định cho Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội CSGT Đường sắt.

Bên cạnh đó, Đội CSGT Đường sắt có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, giám sát an toàn công trình đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt, công tác vận chuyển hành khách, hàng hóa theo quy định; đề xuất các cấp có thẩm quyền xử lý, cưỡng chế giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt; kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông đường sắt và đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Phát biểu tại Lễ công bố, Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội - cho biết, thời gian qua, tình hình vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông xảy ra tại các điểm đường dân sinh cắt ngang đường sắt ngày càng phức tạp, nghiêm trọng. Dù người dân địa phương sống ven đường sắt có ý thức chấp hành tốt song các vụ việc thường xảy ra có người dân nơi khác lưu thông.

Ngoài ra, tình hình hoạt động của các loại tội phạm lợi dụng các tuyến đường sắt còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Tình trạng tụ tập đông người và phương tiện dừng, đỗ đón trả khách sai quy định gây ùn tắc giao thông tại khu vực cửa các sân ga còn phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo Quyết định của Công an TP Hà Nội, Đội CSGT Đường sắt sẽ có biên chế 40 - 45 người. Trong ngày đầu thành lập, Đại úy Đặng Hồng Giang - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 5 được Công an TP giao giữ chức Đội trưởng Đội CSGT Đường sắt.

Tiến Nguyên