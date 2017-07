Bắt giữ 13 đối tượng mang dao, rựa, bom xăng đi giết người

Sau khi bị nhóm Bảo kéo đến đánh hội đồng ở quán nhậu, Thức về kêu anh em mang theo dao, rựa, bom xăng rồi hẹn Bảo quyết đấu. Do Bảo không đến nên Thức kéo cả nhóm đi tìm và xông vào chém giết khiến Bảo bị trọng thương, 1 người bạn của Bảo tử vong.

Ngày 21/7, phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Tây Ninh cho biết đã bắt tạm giam 13 đối tượng liên quan đến 1 vụ giết người. Cụ thể gồm các đối tượng: Đặng Trí Thức, 20 tuổi; Lê Ngọc Thuận Anh, 27 tuổi; Dương Tấn Sang, 21 tuổi; Đỗ Quốc Kiệt, 17 tuổi; Phạm Thành Tâm, 19 tuổi; Trần Sang, Phan Thanh Quân, Trần Quốc An, Lê Thành Huy (cùng 16 tuổi); Nguyễn Trung Kiên, 17 tuổi; Trần Quốc Tuấn, 18 tuổi; Lâm Thanh và Hồ Quốc Toàn, 20 tuổi. Tất cả cùng ngụ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Nạn nhân tử vong là Trần Minh Công (22 tuổi, ngụ xã An Tịnh, Trảng Bàng) và Trần Thiên Bảo (22 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) bị thương tích nặng, hiện đang điều trị tại bệnh viện Củ Chi, TPHCM.

Các đối tượng bị bắt giữ

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 13h ngày 13/7, tại quán ăn 747 thuộc ấp Tân Lộc (xã Gia Lộc, Trảng Bàng), Thức, Quân cùng 3 người bạn nữ ngồi ăn uống và kêu thêm Hồ Thị Ngọc Huyền đến cùng ăn. Do giữa Huyền và Thức xảy ra mâu thuẫn nên Huyền đi về kể cho bạn trai là Trần Thiên Bảo biết. Liền lúc đó, Bảo rủ nhóm bạn khoảng 10 người đến quán 747 đuổi đánh Thức và Quân.

Sau khi bị đánh, Thức điện thoại cho Thuận Anh kêu thêm Sang, Kiệt, Tâm, Trần Sang, Huy, Kiên, Toàn, Tuấn và Lâm Thanh, Hào đến quán 747 nhưng không gặp nhóm của Bảo.

Sau đó, Thức điện thoại cho Bảo hẹn ra cầu Quan thuộc xã An Hòa để quyết đấu. Tiếp đó, nhóm Thức đem theo 12 cây dao và rựa, đồng thời dùng vỏ chai bia chế xăng làm “bom xăng” rồi cùng nhau đi trên 7 xe mô tô đến điểm hẹn nhưng không gặp nhóm Bảo.

Lúc sau, Thức phát hiện nhóm của Bảo (gồm 4 người Bảo, Nguyễn Ngọc Phương, Trần Minh Công và Huyền) đang ở nhà người quen tại ấp An Hội nên cả nhóm của Thức chạy đến cầm rựa, dao xông vào đuổi chém nhóm Bảo.

Trước nhóm đối thủ quá đông, Phương nhanh chân chạy ra sau nhà leo rào trốn thoát, còn Bảo và Công đánh nhau với nhóm của Thức. Công bị Toàn dùng dao chém tử vong; Bảo bị Quân và Thuận Anh dùng rựa chém gây thương tích và được người dân đưa đi cấp cứu.

Gây án xong, cả nhóm lên xe mô tô bỏ trốn và mang hung khí giấu ở nhà An và sân vận động huyện Trảng Bàng. Được chính quyền và gia đình vận động, ngày 20/7, các đối tượng Lâm Thanh, Kiệt, Kiên, Huy, Toàn, Thức, Trần Sang, Thuận Anh, Quân đã ra đầu thú. Riêng các đối tượng Tâm, An, Tuấn, Tấn Sang do phòng Cảnh sát Hình sự bắt khẩn cấp.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Sơn Nhung