Sốt xuất huyết ngày càng gia tăng, đừng chủ quan với những biến chứng đáng sợ của căn bệnh này

Sốt xuất huyết gia tăng bất thường, xuất hiện nhiều trường hợp tử vong

Mới đây, tại Hà Nội vừa ghi nhận thêm trường hợp thứ hai bị tử vong do bệnh sốt xuất huyết. Trước đó là trường hợp của nữ sinh một trường Đại học, tử vong vào tháng 4 vừa qua. Hiện nay số bệnh nhân mắc vì sốt xuất huyết rơi vào khoảng 45.000 người, trong đó có 15 người tử vong. Theo PGS.TS Nguyễn Văn Kính (Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương), nạn nhân tử vong thứ hai là nam giới, 51 tuổi (Ba Đình) do bị xuất huyết não cách đây 5 ngày tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Theo Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết tính đến thời điểm hiện tại tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, đây chỉ là con số thống kê bệnh nhân điều trị nội trú tại các bệnh viện. Như vậy, trong thực tế, số người mắc bệnh sốt xuất huyết vẫn còn cao hơn thế rất nhiều.

Tại Hà Nội, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đang quá tải do hàng ngày tiếp nhận gần 100 bệnh nhân sốt xuất huyết đến khám và điều trị. Thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM về các loại bệnh truyền nhiễm trong tuần qua cho thấy, bệnh sốt xuất huyết đang hoành hành dữ dội, số ca bệnh tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Kính, trong 2 tuần trở lại đây, số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tăng nhanh, trung bình có hơn 200 bệnh nhân khám mỗi ngày, tỷ lệ nhập viện tăng 10-20%. Số bệnh nhân sốt xuất huyết không chỉ tăng mạnh mà còn có diễn biến rất nặng.

Ông Trần Đắc Phu (Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng) cho hay, bên cạnh đó điều kiện thời tiết, khí hậu diễn biến thất thường, nóng ẩm mưa nhiều… muỗi và véc tơ truyền bệnh phát sinh và phát triển. Ngoài ra, sự giao lưu mạnh mẽ giữa các quốc gia, giữa các vùng trong cả nước; sự tập trung đông người tại các điểm vui chơi, giải trí, du lịch; tập quán sinh hoạt của người dân; học sinh, sinh viên từ các thành phố về quê nghỉ hè cũng là một trong những nguyên nhân khiến dịch bệnh mùa hè có nguy cơ bùng phát cao... Chưa hết, dịch bệnh sốt xuất huyết đang ngày càng có diễn tiến khó lường vì tình trạng bệnh ở người mắc có diễn biến nặng hơn so với những năm trước.

Biến chứng đáng sợ của bệnh sốt xuất huyết – Người dân không được chủ quan với căn bệnh

Theo giới chuyên gia, dịch bệnh sốt xuất huyết năm nay có những diễn biến khó lường, có thể có những biến chứng đáng sợ, nhất là biến chứng suy gan, suy thận. Đặc biệt là những bệnh nhân sử dụng rượu thường xuyên, nguy cơ gặp biến chứng này cực cao. Nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết còn bị nhập viện trong tình trạng sốc, trụy mạch, tụt huyết áp, tràn dịch ổ bụng…

Bệnh sốt xuất huyết còn có những biến chứng nguy hiểm khác như huyết áp tăng vọt, rơi vào trạng thái hôn mê, nhiễm trùng nặng, thậm chí phải cắt bỏ chi là điều cần thiết để bảo toàn tính mạng… Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nếu mắc thêm một chứng bệnh đi kèm như tiểu đường, suy tạng… thì tình trạng diễn biến bệnh càng nặng nề hơn.

Các bác sĩ bệnh truyền nhiễm nhấn mạnh, biến chứng thường gặp nhất khi bị sốt xuất huyết và cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các trường hợp tử vong là thoát huyết tương. Đó là hiện tượng huyết tương bị thoát qua thành mạch, kéo theo nước dẫn đến mất một lượng nước lớn trong tuần hoàn gây trụy mạch. Sốt xuất huyết ở mẹ mang thai có thể dẫn đến suy thai, sinh non, thai chết lưu, mẹ dễ bị băng huyết, tiền sản giật, chức năng gan, thận bị tổn thương. Do đó, phụ nữ mang thai có biểu hiện nghi là sốt xuất huyết cần được nhanh chóng thăm khám và điều trị, tránh nguy cơ cao nhất của các biến chứng. Nếu huyết tương bị thoát lớn sẽ dẫn đến bụng to, cổ trướng.

Ngoài ra, biến chứng do sốt xuất huyết nguy hiểm không kém nữa là xuất huyết bất thường do rối loạn nguyên tố đông máu như chảy máu cam dữ dội, rong kinh, chỗ chích bị bầm tím, xuất huyết đường tiêu hóa, xuất huyết nội tạng...

Do đó, ngay từ bây giờ để ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết, tránh những biến chứng nguy hiểm của căn bệnh này, chúng ta cần nâng cao ý thức cao độ với căn bệnh:

- Để phòng tránh bệnh sốt xuất huyết hiệu quả biện pháp chủ yếu là kiểm soát côn trùng trung gian truyền bệnh. Người dân cần thực hiện theo nguyên tắc, không lăng quăng, bọ gậy, không muỗi, sẽ không có sốt xuất huyết. Dọn vệ sinh sạch sẽ quanh nhà, không để nước tù đọng trong các bể chứa, lu, chai lọ.

- Tránh muỗi đốt, từng cá nhân, hộ gia đình cần ngủ màn (kể cả ban ngày), mặc quần áo dài tay, không cho trẻ em chơi chỗ tối, dọn dẹp những chỗ muỗi thích đậu, nghỉ như dây treo, quần áo, chỗ tối, đuổi muỗi (đốt nhang muỗi, xịt muỗi), dùng kem thoa chống muỗi.

- Khi cắm trại, sinh hoạt ngoài trời hoặc vào mùa dịch cần mang theo các chai xịt chống, xua đuổi muỗi, nhất là đối với trẻ em, người có tiền sử dị ứng nặng.

- Không nên tự ý mua hoặc thuê người phun hóa chất diệt muỗi. Phun hóa chất nào, nồng độ bao nhiêu để có tác dụng diệt muỗi nhưng không làm tăng khả năng kháng thuốc của muỗi phải do cơ quan y tế dự phòng địa phương quyết định. Vì trên thực tế, có những loại hóa chất có tác dụng diệt muỗi ở khu vực này nhưng lại không hiệu quả ở khu vực khác.

- Khi phát hiện người nhà bị ốm với biểu hiện rõ nhất là sốt cao và xuất huyết, gia đình hãy đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi và điều trị kịp thời. Mặt khác cần có biện pháp cách li người bệnh hợp lý, tránh để lây lan thành ổ dịch.