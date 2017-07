Game thủ FPS hoảng sợ vì zombie trong Xuất Kích quá “hung hãn”

Lần đầu tiên trong lịch sử các game FPS online tại Việt Nam, zombie sinh ra không phải là để bị… làm cỏ số lượng lớn mà để thực sự trở thành một nỗi ác mộng đối với những kẻ sống sót.

Nếu là một fan của những tựa game sinh tồn, chống lại zombie thì chắc hẳn là bạn sẽ phải công nhận rằng zombie (trong hầu hết mọi tựa game) khá dễ bị tiêu diệt. Rất nhiều game thủ còn cho rằng zombie quá yếu, thậm chí một tựa game sinh tồn đình đám và chưa bao giờ lỗi thời như “Left 4 Dead” là cuộc “tàn sát” zombie mới đúng, chứ không phải chúng đang săn đuổi con người như chúng ta vẫn thường hay tưởng tượng.

Xuất Kích – game bắn súng MOBA độc đáo đang tạo nên một trào lưu mới về “game sinh tồn” khi vừa qua, chế độ zombie tựa game này đã mang đến một cuộc… cách mạng về độ “ác mộng” của những kẻ săn mồi. Gần như không thể bị tiêu diệt – chạy trốn là lựa chọn duy nhất mà bạn có khi phải đối mặt với zombie trong Xuất Kích.

Hầu hết mọi trong mọi tựa game về cuộc chiến giữa người sống và zombie, zombie sẽ bị… tàn sát ví dụ điển hình chính là Left4Dead

Thật vậy, zombie trong Xuất Kích chính là nỗi “ác mộng” đối với những game thủ vốn từ trước tới nay ưa thích lối chơi “rambo” càn quét tất cả. Với lượng máu khổng lồ và gần như không thể bị sát thương, bạn cần có số lượng áp đảo kèm theo teamwork nhịp nhàng để có thể giữ mạng sống của mình. May mắn là, dù mình đồng da sắt nhưng với hỏa lực đủ mạnh thì bạn vẫn có thể đẩy lùi và khống chế những con zombie, giữ chúng ở khoảng cách an toàn.

Game thủ miêu tả về zombie trong Xuất Kích

Zombie trong Xuất Kích trâu tới mức nào? Câu trả lời nằm ở ảnh trên

Tuy vậy, zombie trâu nhưng không bất tử và vẫn bị đẩy lùi bởi đạn

Nhờ sở hữu nền tảng đồ họa tân tiến và âm thanh sống động nên những trải nghiệm trong chế độ zombie của game thủ sẽ vô cùng đáng sợ. Những cặp mắt đỏ ngầu, những tiếng kêu đầy “khát máu” giữa bầu không khí u ám sẽ khiến cho game thủ bị choáng ngợp trong cảm giác sợ hãi tột cùng khi phải đối diện với zombie bất cứ lúc nào.

Tập trung lại một vị trí “đắc địa” và hy vọng mình sẽ sống sót qua cơn ác mộng

Có thể nói, cộng đồng game thủ Xuất Kích là những game thủ “may mắn nhất quả đất” khi tựa game này sở hữu chế độ zombie khác hẳn so với những game khác. Zombie trong Xuất Kích sinh ra để trở thành ác mộng chứ không phải để bị “tàn sát” giống như trong Left4Dead, bị truy lùng như trong Đột Kích hay là bia tập bắn như trong… Plant vs Zombie? Dẫu vậy, với sự trợ giúp của “kẻ hủy diệt Zombie” – súng 6 nòng GSHG 7.62 Keep calm – phiên bản đặc biệt tăng sát thương lên zombie thì việc tiêu diệt những kẻ săn mồi tưởng chừng như mình đồng da sắt này là khả thi.

Đối mặt với kẻ săn mồi không phải chuyện đơn giản…

Nhưng chắc hẳn sẽ “dễ thở” hơn với GSHG 7.52 Keep Calm

Xuất Kích là tựa game bắn súng MOBA hàng đầu Việt Nam với lối chơi tốc độ cao đặc trưng, hấp dẫn kết hợp giữa MOBA và FPS. Đặc biệt hơn, chế độ zombie được ra mắt gần đây của Xuất Kích đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng game thủ nhờ tính “độc – lạ” mà chưa từng có tựa game chủ đề zombie nào từng khai thác: Sự “bá đạo” của zombie. Hãy sẵn sàng để sống sót khỏi cơn “ác mộng” zombie, sát cánh cùng đồng đội chống lại những kẻ săn mồi ngay hôm nay:

