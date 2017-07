Cảnh tượng rợn người ở thủ phủ của IS

"Đường phố la liệt xác người chết...", những người chứng kiến cảnh tượng rùng rợn ở Raqqa, Syria

Thành phố Raqqa và khu vực ngoại vi của nó đã bị phá hủy hoàn toàn do các cuộc không kích liên tiếp của liên quân do Mỹ đứng đầu cũng như do trận chiến giữa lực lượng dân chủ Syria (SDF) và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong khi phiến quân IS tiếp tục chống lại bước tiến của SDF và giao chiến ác liệt trong thành phố, cảnh tượng rợn người từ chiến trường càng trở nên khủng khiếp hơn với nhiều thi thể thối rữa trên đường phố.

"Đường phố la liệt xác chết. Trường học, các cây cầu và thánh đường bị phá hủy. Người chết nằm đầy trên phố, một số bị xe ô tô kéo lê", một người tị nạn đã chạy thoát khỏi Raqqa cho hay.

Dân thường hiện mắc kẹt giữa lực lượng SDF do Mỹ lãnh đạo với quân khủng bố IS đang kiểm soát thành phố, các nhân chứng thuật lại. Những người thoát khỏi trận chiến cho hay, IS và các cuộc không kích của Mỹ đã phá hủy hoàn toàn thành phố.

"IS và máy bay của liên quân đã gây ra thảm kịch ở Raqqa", một nhân chứng nói.

Theo RT, Liên Hợp Quốc ước tính, khoảng 190.000 người dân ở Raqqa đã phải di chuyển chỗ ở từ 1/4. Hiện thời, có khoảng 30.000 tới 50.000 dân thường vẫn còn mắc kẹt tại thành phố do IS chiếm đóng.