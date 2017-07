Đề nghị truy tố 4 cán bộ giám sát Ngân hàng Nhà nước

Sau một thời gian khởi tố, điều tra bị can về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với nguyên 4 cán bộ tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại Ngân hàng Thương mại cổ phần xây dựng (VNCB).

Đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã kết thúc điều tra, đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

4 bị can bị đề nghị truy tố gồm: Hà Tuấn Phước, nguyên Phó Giám đốc NHNN, Chi nhánh tỉnh Long An, nguyên tổ trưởng tổ giám sát VNCB; Phạm Thế Tuân, nguyên tổ phó tổ giám sát VNCB, thành viên Hội đồng thành viên VNCB cùng 2 thành viên tổ giám sát NHNN là Ngô Văn Thanh, Phó phòng Kiểm tra, giám sát tuân thủ Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Long An và Lê Văn Thanh, Chánh Thanh tra NHNN, Chi nhánh Long An.

Kết quả điều tra vụ án Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh và các đồng phạm cho thấy: Tháng 3-2012, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn năm 2011 đến năm 2015", NHNN thành lập tổ giám sát của NHNN đặt tại TrustBank; chấp thuận phương án để nhóm các nhà đầu tư mới, đại diện là ông Phạm Công Danh mua lại cổ phần của nhóm Phú Mỹ và tham gia cơ cấu Ngân hàng TrustBank (sau này đổi tên thành VNCB).

Tuy nhiên, nguyên 4 cán bộ trong tổ giám sát được giao nhiệm vụ giám sát đối với các giao dịch có trị giá từ 5 tỷ đồng trở lên phải báo cáo trước khi thực hiện. Nhưng các thành viên trong tổ giám sát đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, để Phạm Công Danh rút từ VNCB hơn 18.000 tỉ đồng, trong đó có 15.670 tỉ đồng không thể thu hồi được.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an xác định hành vi thiếu trách nhiệm này của nguyên 4 cán bộ Tổ Giám sát nêu trên nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả thiệt hại tài sản rất lớn tại VNCB.

Trong số hơn 18.000 tỉ đồng mà Phạm Công Danh cùng đồng phạm đã rút ra có hơn 9.000 tỉ đồng có xin ý kiến Tổ Giám sát, việc làm này đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại VNCB.

