Thanh niên ở miền Tây dùng vũ lực để hiếp dâm bạn gái

Thanh niên miền Tây đã đe doạ, ép buộc bạn gái mới 16 tuổi phải về nhà trọ để quan hệ tình dục nếu không sẽ đánh.

Công an TP Long Xuyên (An Giang) đang thụ lý điều tra vụ 1 thiếu nữ 16 tuổi bị bạn trai dùng vũ lực để hiếp dâm. Nghi can là Huỳnh Văn Đặng (18 tuổi, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên).

Đặng tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 10/2016, Đặng quen biết và yêu thương với M.(16 tuổi, ngụ TP Long Xuyên).

Khoảng 21h ngày 17/7, Đặng điều khiển xe máy chở M đi chơi.

Trên đường giữa Đặng và M. xảy ra cự cãi. Đặng đánh M. và dọa nếu không về nhà trọ mình để quan hệ tình dục sẽ đánh tiếp. Sợ bị đánh nên M. chấp nhận theo Đặng về nhà trọ để quan hệ tình dục. Sau đó, Đặng chở M. về nhà.

Gia đình của M. phát hiện vụ việc nên đưa thiếu nữ này đến cơ quan công an trình báo. Công an đã mời Đặng lên làm việc. Tại đây, Đặng thừa nhận yêu cầu chở M. về nhà trọ nhưng bạn gái không đồng ý nên đã đe dọa, ép quan hệ tình dục.

Đ.Thanh