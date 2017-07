Vợ chồng Lee Hyori “cầu xin” fan ngừng tới thăm nhà

“Ông xã” của nữ ca sĩ Lee Hyori đã phải lên tiếng cầu xin fan và khán giả ngừng tới thăm ngôi nhà của vợ chồng anh ở đảo Jeju. Để tránh cuộc sống ồn ào và tìm kiếm sự bình yên, vợ chồng Lee Hyori và Lee Sang Soon đã rời Seoul, tới đảo Jeju để tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa.

Ngày 19/7 vừa rồi, Lee Sang Soon đã đăng tải trên trang cá nhân một đoạn tin nhắn rất dài bày tỏ mong muốn các du khách ngừng tới thăm nơi ở của vợ chồng anh. Sau khi show truyền hình thực tế của vợ chồng Lee Hyori và Lee Sang Soon mang tên “Hyori's Bed and Breakfast” lên sóng, rất nhiều khán giả hâm mộ và những người tò mò về cuộc sống của một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng và giàu có nhất Hàn Quốc đã “mò” tới nhà của cô để tham quan.

Vợ chồng Lee Hyori và Lee Sang Soon thấy phiền khi fan quá tò mò về cuộc sống của h tại đảo Jeju.

Bản thân Lee Hyori cũng từng nói về điều này trong một cuộc phỏng vấn gần đây: “Mọi người tập tủng trước cửa nhà tôi từ sáng sớm tới đêm. Tuy nhiên, chúng tôi mới là người được quyền quyết định có để chuyện này diễn ra không”. Lee Sang Soon cũng cảm thấy cuộc sống của vợ chồng anh bị xáo trộn và ảnh hưởng vì lượng người không quen biết tới thăm vợ chồng anh ngày càng tăng lên.

“Nhiều người biết địa chỉ nhà của chúng tôi và nhiều người lạ mặt còn bước hẳn vào trong nhà chúng tôi để chụp ảnh, ngó nghiêng và dùng gậy “tự sướng” để chụp hết quảng cảnh bên trong nhà, bấm chuông cửa, hay kích động hệ thống báo cháy, khiến cho những chú cún của chúng tôi sủa không ngừng. Họ thậm chí còn chụp ảnh, quay clip hình ảnh vợ chồng tôi đang bước vào trong nhà hay rời khỏi đấy, cố tình nhìn vào bên trong xe hơi của chúng tôi”, Lee Sang Soon bức xúc lên tiếng.

Lee Hyori và chồng giản dị trong những thước phim truyền hình thực tế.

Anh còn kể thêm chuyện bạn bè anh tới chơi và những vị khách không mời kia tiếp tục nhòm ngó làm phiền. “Mỗi khi bạn tôi rời khỏi nhà chúng tôi, họ lại phải kiểm tra camera an ninh để xem liệu có thể ra khỏi nhà mà không bị làm phiền không. Thật sự chúng tôi rất khó có được cuộc sống bình thường vì sự can thiệp bất ngờ này”, nhạc sĩ xứ Hàn nói thêm.

Lee Hyori và Lee Sang Soon kết hôn vào năm 2013. Từ đó, họ quyết định chuyển tới sống tại đảo Jeju cùng một bầy chó cưng. Cuộc sống của họ hoàn toàn không có sự can thiệp của mạng xã hội, internet và thị phi ồn ào của làng giải trí suốt mấy năm qua. Hàng ngày, Lee Hyori và chồng chăm sóc bầy cún cưng, trồng rau, tự tay nấu ăn và tận hưởng không gian yên bình tại đảo Jeju. Lee Hyori từng thổ lộ, cô đã nhận ra ý nghĩa của cuộc sống khi chuyển tới đảo Jeju sinh sống. Cô hạnh phúc khi không bị ai làm phiền, không còn phải mặc quần áo đẹp hay trưng diện để xuất hiện ở các sự kiện. Cô thấy mình thật may mắn khi tìm được người bạn đời có cùng chung đam mê và lối sống.

Nữ ca sĩ gợi cảm của Hàn Quốc giờ thích cuộc sống bình yên, giản dị và không ồn ào.

Thế nhưng giờ đây, cuộc sống bình yên 3 năm qua của hai vợ chồng Lee Hyori và Lee Sang Soon đang bị đe dọa kể từ khi thông tin về cuộc sống tại đảo Jeju của nữ ca sĩ xinh đẹp này được đăng tải trong một show truyền hình thực thế. Người hâm mộ không hài lòng với việc chỉ được tưởng tượng về cuộc sống đó qua màn hình tivi mà muốn tận mắt được nhìn thấy.

“Nếu tôn trọng và muốn xem cuộc sống của chúng tôi, các bạn hãy xem qua show “Hyori's Bed and Breakfast”. Nếu các bạn thực sự thích hai vợ chồng chúng tôi, chúng tôi chỉ xin các bạn đừng tới nhà chúng tôi nữa”, Lee Sang Soon viết trong bức tâm thư đăng tải trên trang cá nhân.

Trong năm 2017 này, Lee Hyori còn trở lại với âm nhạc với album mới toanh mang tên “Black” được lấy cảm hứng sáng tác sau thời gian cô lập gia đình và chuyển tới sống tại đảo Jeju. Nữ ca sĩ gợi cảm ngày nào giờ thích sự kín đáo, bình yên, mộc mạc và tất cả những điều đó được thể hiện trong những sáng tác mới của cô.

