Sốt xuất huyết bùng phát cả nước, miền Bắc tăng hơn 700%

Số bệnh nhân sốt xuất huyết miền Bắc tăng nhanh kỷ lục với gần 5.000 người bệnh được ghi nhận.

Tại Hội nghị tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết ngày 20/7, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết số người bệnh cả nước tăng khoảng gần 10% so với cùng kỳ năm 2016, với 57.492 ca, 15 người tử vong.



Theo ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Y tế dự phòng, đáng lưu ý là số người bệnh ở các tỉnh miền Bắc năm nay tăng 763% so với cùng kỳ năm ngoái. So với các địa phương khác, 6 tháng đầu năm, số bệnh nhân sốt xuất huyết ở miền Bắc chưa phải cao nhất, song tốc độ gia tăng nhanh kỷ lục và được các chuyên gia y tế đánh giá là bất thường.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại TP HCM ngày 19/7. (Ảnh: T.P).

TP HCM đứng đầu cả nước với 9.538 người bệnh, tiếp đó là Đà Nẵng, Bình Dương, Hà Nội, An Giang. Tại miền Trung, số ca giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lại gia tăng cục bộ ở một số tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Quảng Ngãi. Tính trung bình số bệnh nhân nhập viện trên 100.000 dân, Đà Nẵng là tỉnh có tỷ lệ cao nhất nước.

Theo ông Phu, dự báo dịch những tháng cuối năm 2017 diễn biến phức tạp do đang trong cao điểm bệnh, tình hình sốt xuất huyết tại nhiều nước trong khu vực vẫn cao. Năm nay mùa hè đến sớm, khu vực miền Bắc không có đợt rét tháng 3, nhiệt độ trung bình cao dẫn đến véc tơ truyền bệnh phát triển mạnh. Tại miền Nam, mùa mưa đến sớm hơn một tháng.

"Mùa nóng kéo dài do nhuận hai tháng 6 âm lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi, bọ sinh sôi phát triển", ông Phu nhận định. Tập quán tích trữ nước của người dân chưa thay đổi đáng kể. Tại Hà Nội 20% gia đình đi vắng khi lực lượng y tế phun xịt diệt bọ gậy, 5% hộ không cho phun hóa chất, 7% gia đình đi vắng khi phun hóa chất trong ổ dịch.

Phó giáo sư Phan Trọng Lân, Viện trưởng Pasteur TP HCM đề nghị nhân viên y tế nên tránh phun xịt thuốc diệt muỗi vào 4-5h chiều là thời điểm mọi người tập trung ăn uống, sinh hoạt. Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh chỉ đạo mỗi bệnh viện cần có đội ngũ chuyên về sốt xuất huyết, theo dõi kỹ bệnh nhân cả trong ngày nghỉ lễ, hạn chế chuyển tuyến với ca bệnh nhẹ. Tuyến trên cần ưu tiên bệnh nhân nặng từ tỉnh, sắp xếp hợp lý để tránh lây nhiễm chéo.