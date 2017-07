Xuất hiện áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Thái Bình Dương

Thông tin từ Đài Khí tượng quốc tế Nhật Bản ngày 20-7 cho biết, ở ngoài khơi phía Đông của Philippines thuộc Thái Bình Dương vừa xuất hiện hai áp thấp nhiệt đới.

Trong đó có một áp thấp nhiệt đới tại tọa độ 27,25 độ vĩ Bắc và 160 độ kinh Đông, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc về Philippines.

Ảnh chụp vệ tinh.

Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay rãnh áp thấp đi qua Bắc bộ đang hoạt động theo rãnh Tây Bắc - Đông Nam, tương tác với đới gió Đông Nam hoạt động từ mặt đất lên độ cao 5.000m nên ngày 20-7 ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa diện rộng, một số nơi mưa to đến rất to như Phù Yên (Sơn La) 129mm, Hoàng Su Phì (Hà Giang) 114mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 66mm, Quỳ Châu (Nghệ An) 71mm… Tình hình rãnh áp thấp còn duy trì đến ngày 22-7.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, sau khi hai hồ thủy điện lớn ở miền Bắc là Sơn La và Hòa Bình xả lũ, đến ngày 20-7, nước trên sông Hồng bắt đầu dâng nhanh. Mực nước hạ lưu sông Hồng, sáng 20-7 tại Hà Nội là 6,45m. Mực nước tại hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại là 2,67m.

Tại Nam bộ, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long cũng đang lên và theo dự báo đến ngày 23-7, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,72m và tại Châu Đốc ở mức 2,32m.