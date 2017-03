Bắt giang hồ thủ súng bán ma túy ở Sài Gòn

Nhiều trinh sát bất ngờ ập căn nhà, đè chặt đầu tên giang hồ, tước khẩu súng đã lên nòng, đồng thời thu giữ lượng lớn ma túy đá.

Lâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Ngày 22/3, Công an quận Thủ Đức (TP HCM) bắt 8 nghi can trong băng nhóm buôn bán ma túy do Nguyễn Đại Lâm (25 tuổi) cầm đầu.

Trưa hôm qua, đàn em của Lâm đang đi giao ma túy ở phường Hiệp Bình Chánh thì bị bắt giữ. Trong người tên này, cảnh sát phát hiện túi hàng đá lớn.

Nhiều trinh sát sau đó ập vào căn nhà trên đường 46 (phường Hiệp Bình Chánh) khóa tay Lâm, tước khẩu súng đã lên nòng. Nhiều đàn em của tên này cũng bị bắt. Lượng lớn ma túy đá, 2 khẩu súng và nhiều viên đạn bị thu giữ.

Tang vật được cảnh sát thu giữ. Ảnh: C.A

Theo cảnh sát, Lâm là tên giang hồ có máu mặt, đi đâu cũng kè kè khẩu súng. Anh ta tổ chức đường dây ma túy từ tháng 6/2016. Nguồn hàng được gã mua của một người ở quận Bình Thạnh, sau đó chia nhỏ rồi sai đàn em đi bán lại cho các dân chơi.

Quốc Thắng