Truy trách nhiệm Cục CSGT trong vụ thu hồi 516 biển số xe 80A, 80B đã cấp cho doanh nghiệp

Đó là quan điểm của TS Lê Hồng Sơn - nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) và luật sư Nguyễn Văn Hậu -Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM trước thông tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an kiên quyết thu hồi 512 biển số xe 80A, 80B đã cấp cho doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an nghiêm túc thực hiện việc cấp biển số ô tô ký hiệu 80 theo nguyên tắc chỉ cấp cho các cơ quan Trung ương, một số ban, bộ, ngành.

Trao đổi với PV chiều 22/3, một chuyên gia về quản lý phương tiện giao thông, cấp biển số đăng ký xe, từng làm lãnh đạo cấp phòng tại Cục CSGT (Bộ Công an) khẳng định, Thông tư 15/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe đã nêu rất rõ ràng về thẩm quyền, trách nhiệm trong việc cấp biển xe 80A, 80B.

Theo đó, Cục CSGT là cơ quan có thẩm quyền cấp và quản lý biển số xe 80 của 18 trường hợp: Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ; xe ô tô phục vụ các thành viên Chính phủ, các Uỷ viên Trung ương Đảng công tác tại Hà Nội; Văn phòng cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị- xã hội (MTTQ, Tổng liên đoàn lao động, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân); VKSND Tối cao; TAND Tối cao; Báo Nhân dân; Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước; các đại sứ quan, tổ chức quốc tế và nhân viên người nước ngoài; Văn phòng Kiểm toán Nhà nước; Văn phòng Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; Trung tâm lưu trữ Quốc gia; Văn phòng Tổng cục Hải quan; Văn phòng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Văn phòng Tổng công ty Hàng không Việt Nam; xe hoạt động nghiệp vụ, phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các trường hợp khác được Bộ trưởng Bộ Công an hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cục CSGT.

“Quy định của Thông tư 15/2014 khá chặt chẽ nhưng với số lượng lớn biển số 80A, 80B đã cấp cho doanh nghiệp như vậy thì chắc chắn “có vấn đề”, kẽ hở trong quản lý, cấp biển số suốt thời gian dài, đặc biệt giai đoạn chuyển từ cấp biển 4 số sang 5 số. Họ muốn oai, muốn có xe biển xanh nhưng thực chất không đủ điều kiện để được cấp nên đã tìm mọi “mối quan hệ” để nhờ cậy can thiệp cấp biển 80A, 80B”- vị này thẳng thắn.

Trong khi đó, TS Lê Hồng Sơn- nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) đề nghị làm rõ trách nhiệm của Cục CSGT trong việc quản lý, cấp biển 80A, 80B gây bức xúc dư luận thời gian qua.

“Tôi cho rằng Bộ Công an phải làm rõ tại sao để lại xảy ra hậu quả như vậy?. Việc cấp 516 biển số xe 80A, 80B cho doanh nghiệp không đúng quy định chắc chắn đã gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, vậy thì sai từ việc quản lý, thực thi cấp biển số xe của Cục CSGT (Bộ Công an) hay sai từ đâu?. Bây giờ Thủ tướng chỉ đạo như vậy thì không chỉ dừng lại ở việc kiên quyết thu hồi số biển số rất lớn đó, mà phải làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể của cơ quan quản lý. Không thể dĩ hòa vi quý được đâu bởi dư luận đã rất bức xúc về chuyện này rồi”- ông Sơn thẳng thắn.

Chung quan điểm, luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó chủ tịch Hội Luật gia TPHCM nhấn mạnh việc cấp sai 516 biển số 80A, 80B cho doanh nghiệp đã ảnh hưởng rất lớn tới niềm tin của dư luận.

“Việc hàng trăm doanh nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước nhưng vẫn được ưu ái cấp biển 80A, 80B rõ ràng đã tạo ra sự phân biệt đối xử suốt một thời gian dài giữa các doanh nghiệp với nhau”- ông Hậu nói.

Theo Điều 28 Thông tư 15/2014, hồ sơ đăng ký xe được quản lý theo chế độ hồ sơ của Bộ Công an; dữ liệu thông tin của xe được thống nhất quản lý trên hệ thống máy vi tính. Định kỳ hàng tháng, cơ quan đăng ký xe có trách nhiệm báo cáo số liệu đăng ký, quản lý xe về Cục CSGT để theo dõi, quản lý.

“Vậy tại sao bây giờ mới phát hiện một số lượng xe được cấp biển 80A, 80B trái quy định lớn như thế?. Cục CSGT không thể né tránh trách nhiệm trong sự việc này”-ông Hậu nhận định.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc đăng ký, cấp biển số 80A, 80B cho xe của doanh nghiệp.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an nghiêm túc thực hiện việc cấp biển số ô tô ký hiệu 80 theo nguyên tắc chỉ cấp cho các cơ quan Trung ương, một số ban, bộ, ngành... Điều kiện xe được cấp biển số 80 phải được mua sắm với nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Tuyệt đối không cấp biển số ô tô ký hiệu 80 cho doanh nghiệp, bất kể loại hình nào.

Theo tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an khẩn trương sửa đổi Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 4/4/2014 quy định về đăng ký xe.

Về hướng giải quyết với những xe đang đeo biển số 80A, 80B đã cấp cho doanh nghiệp giai đoạn vừa qua, Thủ tướng giao Bộ Công an kiên quyết thu hồi biển số của 516 xe thuộc diện này, hoàn thành trước ngày 30/6/2017, báo cáo kết quả lên Thủ tướng.

Thế Kha