Bí mật khách truyền tai nhau để không gặp nạn trên du thuyền

Du khách thường bảo nhau không được huýt sáo khi đang trên du thuyền giữa biển, bởi họ tin rằng làm như vậy sẽ gọi bão đến.

Trang Boaterexam vừa liệt kê những điều mà thủy thủ thường kiêng làm khi lên tàu để có một chuyến đi thuận buồm xuôi gió. Đây cũng là bí kíp mà nhiều du khách truyền tai nhau và tin rằng, các chuyến nghỉ dưỡng trên du thuyền của họ cũng được an toàn.

Nhiều du khách đã truyền nhau kinh nghiệm kiêng kỵ của các thủy thủ để có chuyến du lịch trên biển an toàn. Ảnh: Monaco yatch.

Nói không với chuối

Từ lâu, những người đi biển luôn cho rằng chuối mang lại điều xui xẻo, đặc biệt là trên tàu. Vào những năm 1700, phần lớn các trường hợp mất tích đều là các tàu chở chuối.

Điều kiêng kỵ này được các thủy thủ áp dụng cho đến ngày nay. Nhiều người đi thuyền đều tránh không mang theo chuối. Còn với nhiều du khách, họ thậm chí còn nói không với kem dưỡng da và kem chống nắng có mùi chuối khi lên du thuyền.

Những người phụ nữ khỏa thân

Phụ nữ khỏa thân luôn được chào đón trên các con tàu. Các thủy thủ tin rằng những cô gái này sẽ làm cho biển trở nên lặng sóng. Đây cũng là lý do mà nhiều con tàu thường có một người phụ nữ ngực trần ngồi trên mui. Hình ảnh này tượng trưng cho ý nghĩa: Các cơn bão sẽ xấu hổ khi nhìn thấy thân hình cô gái, và tan biến. Đôi mắt mở to của cô sẽ giúp cho các thủy thủ đi đúng đường và an toàn.

Còn với các hành khách nam, không còn gì thú vị hơn khi họ được dự tiệc trên những siêu du thuyền và tán tỉnh các cô nàng khỏa thân ở đó.

Không huýt sáo

Nhiều người tin rằng không nên huýt sáo trên boong tàu. Điều đó có nghĩa là bạn đang gọi một cơn bão đến.

Ráng đỏ trên nền trời báo hiệu một ngày đi thuyền may mắn hoặc xui xẻo tùy vào thời gian xuất hiện là bình minh hay hoàng hôn. Ảnh: Nature.

Ráng đỏ trên nền trời

Người phương Tây có một câu nói: Trời đỏ vào buổi tối người đi biển mừng, trời đỏ vào bình minh người đi biển lo. Điều này có nghĩa là nếu bạn thấy ráng đỏ lúc hoàng hôn trên biển thì ngày hôm sau sẽ là một ngày đẹp trời để đi tàu trên biển. Nếu màu đỏ xuất hiện vào lúc bình minh, nghĩa là hôm đó thời tiết rất xấu.

Những lời không nên nói

Có những lời mà bạn không nên nói với người chuẩn bị đi biển. Một trong số đó là "chết đuối" hay "tạm biệt". "Chúc may mắn" cũng không phải là một từ nên nói vào thời điểm này, vì nó mang nghĩa xấu. Các thủy thủ tin rằng kiêng nói những từ gở sẽ giúp họ có chuyến đi bình an và trở về an toàn.

Những con cá mập

Nhiều người tỏ ra lo lắng khi thấy cá mập bơi sau thuyền của mình, vì đó là dấu hiệu của cái chết không thể tránh khỏi. Nhưng nếu đó là những con cá voi, du khách nên vui mừng vì nó mang biểu tượng cho sự may mắn.

Ngày xấu để đi biển

Nhiều du khách khi đăng ký nghỉ dưỡng trên du thuyền cũng rất chú ý về ngày giờ khởi hành. Các ngày thứ 5, thứ 6 và thứ 2 đầu tiên của tháng 4 là những ngày rất xấu để đi biển.

Các ngày thứ sáu đều bị coi là ngày kém may mắn, Chúa Jesus cũng bị đóng đinh vào ngày thứ 6. Các ngày thứ 5 là những ngày tồi tệ để dong thuyền ra khơi, vì đó là ngày của Thor (thần sấm). Thứ 2 đầu tiên của tháng 4: đó là ngày Cain giết chết em trai Abel (cả hai đều là con của Adam và Eva).

Tuy vậy, các quan niệm trên chỉ mang tính tương đối giúp du khách biết thêm về sự nguy hiểm của những hành trình đi biển từ xưa tới nay luôn chịu nhiều ảnh hưởng từ thiên nhiên.