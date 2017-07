Trump nói IS đang sụp đổ 'rất nhanh'

Tổng thống Donald Trump tuyên bố IS đang sụp đổ "rất nhanh", khi ông tới Lầu Năm Góc bàn về các chiến dịch quân sự của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi đang làm rất tốt trong việc đối phó Nhà nước Hồi giáo (IS). IS đang sụp đổ nhanh, rất nhanh", AFP dẫn lời Tổng thống Donald Trump nói khi ông đến Lầu Năm Góc ngày 20/7 dự họp chiến lược, thảo luận về cuộc chiến chống phiến quân và các hoạt động quân sự khác của Mỹ.

Khi tranh cử, chiến dịch của Trump phụ thuộc nhiều vào cam kết diệt IS. Trong bài phát biểu nhậm chức, ông cũng cam kết "đoàn kết thế giới chống lại chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo, thứ sẽ bị quét sạch hoàn toàn khỏi bề mặt Trái Đất".

Tổng thống Trump ký sắc lệnh, không lâu sau khi nhậm chức, chỉ đạo các tướng quân đội đưa ra kế hoạch loại bỏ IS. Kế hoạch này chưa được công bố nhưng một số phần đã được triển khai.

Tương tự như chính quyền Barack Obama, kế hoạch trên cũng phụ thuộc vào không kích và huấn luyện lực lượng bản địa. Thay đổi lớn nhất Trump thực hiện là cho phép Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis được quyền thiết lập mức độ binh sĩ và chuyển quân trên chiến trường nhanh hơn.

Tại Iraq, quân đội Iraq cùng các lực lượng dân quân liên kết, được liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu hỗ trợ, đã đánh bại IS ở Mosul. Mỹ tính vũ trang cho các tay súng người Kurd đối phó IS ở Syria, có thể khiến Thổ Nhĩ Kỳ, coi lực lượng người Kurd là "khủng bố", tức tối.

IS cũng hiện diện tại Afghanistan nhưng chỉ có chưa đầy 1.000 phiến quân. Chúng chủ yếu hoạt động ở tỉnh Nangarhar, theo Lầu Năm Góc. Ông Mattis đang cân nhắc điều thêm 4.000 binh sĩ tới Afghanistan để "huấn luyện và cố vấn" cho lực lượng bản địa.

Như Tâm