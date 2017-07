Chủ tịch xã lạm quyền bán hàng nghìn mét vuông đất

Nguyên chủ tịch xã Điền Xá (Nam Định) bị bắt do bán trái thẩm quyền hơn 4.700 m2 đất, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ngày 20/7, đại tá Bùi Quang Hưng (Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tinh Nam Định) cho biết vừa khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng nghi can Vũ Anh Tuấn, nguyên chủ tịch UBND xã Điền Xá (huyện Nam Trực) về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Liên quan vụ án, ông Vũ Quang Huy, cán bộ địa chính xã Điền Xá, cũng bị bắt.

Các công trình xây trên đất vi phạm tại xã Điền Xá. Ảnh: Việt Linh.

Trước đó, nhiều người dân Điền Xá gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo ông Tuấn và chính quyền xã mắc nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, thu tiền bất hợp pháp.

UBND huyện Nam Trực sau đó đình chỉ công tác ông Tuấn và thành lập đoàn thanh tra. Theo kết luận của UBND huyện Nam Trực, nhiều nội dung người dân phản ánh là có thật.

Cụ thể, trong 4 năm 2012-2016, ông Tuấn và thuộc cấp đã bán trái thẩm quyền hơn 4.700 m2, thu tiền đo đạc địa chính sai quy định gần 390 triệu đồng.