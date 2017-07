Bắt giam nguyên Chủ tịch và cán bộ địa chính xã

Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam nguyên chủ tịch và một cán bộ UBND xã Điền Xá, huyện Nam Trực vì các sai phạm về quản lý đất đai, có dấu hiệu hình sự.

Hôm nay, đại tá Bùi Quang Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với tội danh “lạm quyền” đối với ông Vũ Anh Tuấn, nguyên Chủ tịch UBND xã Điền Xá và ông Vũ Quang Huy, công chức địa chính xã Điền Xá.

Ngày 19/7, Công an tỉnh này đã bắt, thực hiện khám xét nơi ở và ra quyết định tạm giam 4 tháng đối với 2 ông Tuấn và Huy để điều tra.

Một khu đất lấn chiếm tại xã Điền Xá đã được cưỡng chế thu hồi

Vụ việc được bắt đầu từ năm 2012, khi bà Trần Thị Lĩnh (55 tuổi, trú tại thôn Thượng, xã Điền Xá) và nhiều người dân trong xã làm đơn tố cáo việc UBND xã, trực tiếp là Chủ tịch UBND xã Vũ Anh Tuấn, “làm ngơ”, thậm chí dung túng cho hàng loạt vi phạm về đất đai trên địa bàn xã.

Vụ việc đã được nhiều cơ quan báo chí đăng tải. Sau khi báo chí đưa tin, UBND H.Nam Trực đã tạm đình chỉ công tác của ông Vũ Văn Tuấn và thành lập đoàn thanh tra để làm rõ nội dung tố cáo.

Theo kết luận của cơ quan thanh tra, việc vi phạm mà người dân tố cáo là có thật, với 71 trường hợp vi phạm đất đai, tương ứng diện tích 3.622 m2, trong đó 60 trường hợp chưa được xử lý. Sau kết luận thanh tra kể trên, UBND H.Nam Trực đã gửi hồ sơ vụ việc sang cơ quan công an để điều tra, làm rõ.

Theo Thanh niên