10 vật dụng thường ngày giúp bạn sống sót khi đi du lịch

Ngày 20/7, Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nông Thị Thắm (SN 1981, trú tại thôn An Tri, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc) về hành vi chống người thi hành công vụ.