Khởi tố thêm một bị can trong vụ đánh thương binh

Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra, đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố thêm một bị can liên quan đến vụ hành hung thương binh, sau va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn huyện này vào ngày 28 Tết Đinh dậu 2017.

Hình ảnh ông Hoàng Tiến Vin bị nhóm người hành hung dã man sau va chạm giao thông tại địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội) ngày 25/1 (tức 28 Tết), khiến dư luận dậy sóng.

Trước đó, Báo Dân trí đã đưa tin, ngày 25/1 (tức 28 Tết Đinh dậu 2017) trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã xảy ra vụ xô xát giữa một nhóm người đàn ông và một thương binh, khiến người thương binh bị thương phải đưa vào bệnh viện điều trị. Nguyên nhân được xác định là do va chạm giao thông trước đó. Người thương binh là ông Hoàng Tiến Vin (SN 1955, ở Chương Mỹ, Hà Nội). Còn hai đối tượng hành hung ông Vin là Nguyễn Bá Nhu (SN 1966, ở thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và Nguyễn Bá Tài (SN 1992, con ông Nhu cùng địa chỉ trên).

Ngày 9/2, Công an huyện Chương Mỹ đã ra Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Bá Nhu và Nguyễn Bá Tài để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 22/3, Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ cho biết, quá trình điều tra vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Chương Mỹ khởi tố thêm bị can Bùi Bá Hùng (SN 1994, ở khu Bình Sơn, thị trấn Chúc Sơn) cùng tội danh trên.

Nguyễn Dương