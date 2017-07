Bắt đối tượng trốn nã trong đường dây buôn bán ma tuý "khủng"!

Khi bị lực lượng chức năng vây bắt, đối tượng Đỗ Hữu Thực trong đường dây buôn bán vận chuyển hơn 3 vạn bánh heroin đã lao xe máy thẳng vào các chiến sĩ công an và chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, sau ít phút đối tượng đã bị các chiến sĩ công an “bắt sống”.

Đối tượng Thực nằm trong đường dây ma túy "khủng", buôn bán, vận chuyển lên đến hơn 3 vạn bánh heroin. (Ảnh, báo ANTĐ).

Đầu tháng 7/2017, trinh sát hình sự và Cảnh sát khu vực đồn Công an xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm (Hà Nội), phát hiện tại địa bàn có một người đàn ông có nhiều biểu hiện nghi vấn. Nhân thân đối tượng này sau đó được làm rõ là một trong những nghi phạm nằm trong đường dây mua bán vận chuyển hơn 3 vạn ma túy hàng nghìn bánh heroin và đang bị truy nã đặc biệt.

Đêm 19/7, tổ công tác Công an đồn Đa Tốn triển khai kế hoạch chặn giữ, kiểm tra đối tượng này, khi đang di chuyển bằng xe máy về khu vực xã Đa Tốn.

Phát hiện thấy các chiến sĩ Công an làm nhiệm vụ, đối tượng lao thẳng xe máy vào các chiến sĩ Công an và điên cuồng chống trả, song đã bị khống chế, dẫn giải về trụ sở đồn Công an Đa Tốn.

Tại trụ sở Công an, danh tính đối tượng được làm rõ là Đỗ Hữu Thực (SN 1980, quê quán xã Chung Hội, Định Hóa, Thái Nguyên, tạm trú tại phường Hải Hòa, TP .Móng Cái, Quảng Ninh).

Theo tài liệu cơ quan chức năng, Thực là đối tượng nằm trong đường dây ma túy buôn bán, vận chuyển hơn 3 vạn bánh heroin và đang bị Cơ quan CSĐT (Công an Tỉnh Quảng Ninh) truy nã đặc biệt.

Cũng theo tài liệu của cơ quan điều tra, Đỗ Hữu Thực nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới do Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47 Bộ Công an) xác lập chuyên án từ năm 2006 để đấu tranh, triệt phá.

Năm 2012, Ban chuyên án đã quyết định phá án, triệt phá đường dây các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới, bắt giữ 147 đối tượng gồm nhiều mắt xích quan trọng, với số lượng ma túy giao dịch tính đến thời điểm phát hiện, bắt giữ lên tới hơn 30.000 bánh heroin.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 147 đối tượng, trong đó có 35 đối tượng bị truy tố, xét xử với khung hình phạt cao nhất là tử hình; ra quyết định truy nã 38 đối tượng trong đó có rất nhiều đối tượng bị truy nã quốc tế.

Đối tượng Đỗ Hữu Thực cũng được xác định là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây phạm tội này, với hành vi phạm tội “áp” khung hình phạt tử hình.

Chiều 20/7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã tiếp nhận đối tượng Thực để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuấn Hợp