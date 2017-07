Cuồng ghen, chồng khống chế vợ trong phòng trọ suốt 15 giờ

Thấy vợ nhắn tin “nhạy cảm” với người đàn ông lạ, Tuyên đã ghen tuông, dùng dung dịch ớt bột để tạt vào người và khống chế vợ suốt 15h trong phòng trọ.

Hiện Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ hình sự nghi can Vũ Ngọc Tuyên (SN 1988, quê Thanh Hóa, tạm trú Q.Thủ Đức) để mở rộng điều tra vụ việc.

Bước đầu Tuyên khai báo, làm nghề tài xế, thường xuyên xa nhà. Vợ chồng thuê phòng trọ ở đường số 7, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức để sinh sống. Thời gian gần đây, Tuyên nhận thấy người vợ, là chị T.K.N (SN 1990, quê Phú Yên, tạm trú cùng địa chỉ) có nhiều biểu hiện lạ.

Hiện trường công an khống chế đối tượng Tuyên, giải cứu an toàn cho con tin, là người vợ

Đêm 17/7 đến rạng sáng 18/7, Tuyên về nhà và thấy vợ có biểu hiện lạ. Do đó Tuyên lén lấy ĐTDĐ của vợ để xem thì phát hiện có những tin nhắn “nhạy cảm” với người thanh niên nào đó.

Cơn ghen nổi lên, Tuyên chửi bới vợ liên hồi. Tuyên khóa trái phòng trọ, bắt đầu pha ớt bột và nước rửa chén liên tục tạt vào người vợ. Bị khủng bố, khống chế chị N đã kêu la cầu cứu. Nhiều người trong xóm trọ nghe thấy sang trước phòng trọ của vợ chồng Tuyên ứng cứu, thuyết phục nhưng không thành.

Nhận tin báo, Công an địa phương, Cảnh sát 113, CSCĐ và Công an Q.Thủ Đức có mặt phong tỏa hiện trường. Tuyên cố chấp và thậm chí là đe dọa, bất kỳ ai bước vào sẽ “xử” hết. Thậm chí trong cơn cuồng ghen và bực tức, Tuyên đã mở van bình gas loại 12kg trong phòng trọ để ra điều kiện, yêu cầu lực lượng công an bên ngoài phải di chuyển đi nơi khác, nếu không sẽ giết vợ rồi chết theo.

Trước tình hình căng thẳng, công an đã liên hệ lực lượng cứu hộ - cứu nạn của phòng Cảnh sát PCCC Q.9 có mặt tại hiện trường.

Gần 15h kể từ khi xảy ra vụ việc, Tuyên vẫn cố chấp và tình hình căng thẳng nên lực lượng tại hiện trường quyết định đột kích vào trong.

16h20 chiều 18/7 lực lượng hiện trường đã ập vào nhanh chóng khống chế, bắt giữ Tuyên và giải cứu an toàn cho người vợ.

