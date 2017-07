Khởi tố đối tượng cắn vào lưng Trưởng đồn công an Đồng Đăng

Ngày 20/7, Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nông Thị Thắm (SN 1981, trú tại thôn An Tri, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Do không đồng tình với mức đền bù của nhà máy xi măng Hồng Phong vì những ảnh hưởng trong quá trình khai thác đá, một số người dân thôn An Tri, xã Bình Trung đã tự ý lập các vật cản trở không cho nhà máy hoạt động.

đối tượng Nông Thị Thắm tại cơ quan công an

Trước tình hình đó, ngày 13/7/2017, UNND huyện Cao Lộc và cấp ủy chính quyền xã Bình Trung, huyện Cao Lộc đã tổ chức đối thoại, tuyên truyền, vận động nhân dân thôn An Tri di chuyển các vật cản khỏi vị trí vi phạm. Tuy nhiên, nhiều đối tượng đã không chấp hành và có hành vi quá khích, chống đối lực lượng chức năng. Do bị kích động, đối tượng Nông Thị Thắm đã cắn vào lưng, gây thương tích cho đồng chí Trưởng đồn công an Đồng Đăng. Ngay sau đó đối tượng Thắm đã bị khống chế, đưa về cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Ngày 19/7, Công an huyện Cao Lộc cũng đã triệu tập các đối tượng Hoàng Văn Chiến (sinh năm 1988), Hoàng Văn Thắng (sinh năm 1988) và Hoàng Văn Thái (sinh năm 1991) cùng trú tại thôn An Tri , xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, để điều tra về hành vi tán phát các hình ảnh xuyên tạc sự thật, bôi nhọ danh dự của lực lượng Công an trên mạng xã hội.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều thừa nhận đã tung lên mạng và có những lời bình luận không đúng sự thật, ảnh hưởng đến danh dự và hình ảnh của lực lượng công an. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bá Đoàn