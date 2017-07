Bác bỏ thông tin máy bay rơi ở khu vực Nội Bài

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Huy Dương – Phó Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội - khẳng định: “Thông tin máy bay dân dụng rơi ở khu vực sân bay Nội Bài vì mưa to gió lớn là sai sự thật”.

Mọi hoạt động khai thác bay tại sân bay Nội Bài chiều 20/7 diễn ra bình thường, không có chuyện mưa to gió lớn làm rơi máy bay

Vào chiều nay (20/7), trên mạng xã hội lan truyền thông tin một số hình ảnh không rõ nguồn với nội dung mô tả hiện trường một máy bay thương mại bị rơi ở khu vực sân bay Nội Bài do mưa to gió lớn.

Trao đổi với PV Dân trí vào chiều tối cùng ngày, ông Nguyễn Huy Dương cho biết: “Đó là thông tin sai sự thật và bịa đặt”.

Phó Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, việc một nhóm người lan truyền thông tin máy bay rơi ở Nội Bài trên mạng gây hoang mang cho người dân và ảnh hưởng lớn tới xã hội, đe dọa nghiêm trọng an ninh an toàn hàng không Việt Nam.

Khu vực kiểm tra an ninh tại sân bay Nội Bài hôm nay (20/7)

“Tại sân bay Nội Bài chiều 20/7, trời có lúc có mưa nhưng không mưa to, không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác bay. Các chuyến bay vẫn cất/hạ cánh bình thường và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Không có chuyện máy bay bị rơi do mưa to gió lớn” – ông Dương khẳng định.

Cũng theo ông Dương, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài sẽ mời cơ quan công an vào cuộc làm rõ thông tin đăng tải về sự cố máy bay rơi trên mạng xã hội, truy tìm người tung tin thất thiệt và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên trong khu vực cách ly, hành khách ngồi chờ chuyến bay

Đầu giờ chiều nay, có mặt tại sân bay Nội Bài, PV Dân trí ghi nhận trời có mưa nhỏ, không có gió lớn hay giông lốc xảy ra, mọi hoạt động bay dân dụng ở trong nhà ga hành khách và khu bay diễn ra bình thường.

Châu Như Quỳnh