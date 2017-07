Giám đốc HTX mang hung khí đi đòi nợ tiền điện

Đoàn “cưỡng chế” do Phó chủ tịch UBND xã dẫn đầu đoàn đi cắt điện của dân nhằm mục đích đòi nợ. Tuy nhiên, giám đốc HTX điện đã mang theo cả tuýp sắt.

Vụ việc bị người dân phát hiện, vây giữ giao cho cơ quan công an điều tra làm rõ.

Hôm nay, UBND xã An Vũ (Quỳnh Phụ, Thái Bình) cho biết: đã phối hợp với công an huyện lập biên bản, thu giữ tang vật là một cây tuýp sắt dài 60cm của ông Đỗ Xuân Trường, giám đốc HTX Điện năng An Vũ.

Ông Trường bị người dân phát hiện mang theo tuýp sắt trong quá trình đi cưỡng chế cắt điện.

Ông Đỗ Xuân Trường (người đội mũ bảo hiểm), Giám đốc HTX Điện năng An Vũ

Cụ thể vào ngày 19/7, đoàn cưỡng chế gần 30 người do một Phó chủ tịch UBND xã An Vũ dẫn đầu phối hợp cùng giám đốc, nhân viên HTX điện năng An Vũ đi đòi nợ từ các hộ nợ tiền điện, trường hợp nào không nộp thì đoàn sẽ cắt điện.

Ông Ngô Mạnh Hùng - Phó chủ tịch xã An Vũ dẫn đoàn đi thu nợ tiền điện

Trong quá trình làm việc, người dân phát hiện giám đốc HTX điện năng An Vũ Đỗ Xuân Trường (phó trưởng đoàn) mang theo một tuýp sắt dài dạng ba khúc được để gọn trong túi tài liệu. Thấy vậy, người dân bức xúc bao vây đoàn công tác yêu cầu cơ quan Công an về tiếp nhận vụ việc để xử lý.

Cơ quan công an đã tạm giữ cây tuýp sắt mà ông Trường mang theo bên người. Bản thân ông Trường cũng ký vào biên bản thừa nhận việc mang theo hung khí.

Lý giải về việc chậm nộp tiền điện, người dân xã An Vũ cho rằng HTX thu tiền điện còn có nhiều điểm khuất tất. Người dân yêu cầu HTX giải thích thỏa đáng mới đóng tiền. Tuy nhiên khi sự việc chưa ngã ngũ thì HTX đã cùng với chính quyền đến cắt điện của dân.

Theo luật, HTX điện năng An Vũ là đơn vị kinh doanh độc lập và chức năng của UBND xã là không phải đứng ra giải quyết phối hợp thu tiền nợ. Vậy việc PCT xã An Vũ có mặt trong đoàn đi thu nợ tiền điện cho doanh nghiệp là nhằm mục đích gì?

Tuýp 3 khúc bị thu giữ

Ông Phạm Văn Khánh - Chủ tịch UBND xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ xác nhận có sự việc trên xảy ra tại địa bàn. Tuy nhiên ông cho rằng đây không phải đoàn đi cưỡng chế mà chỉ là đi để thực hiện việc cắt điện đối với những hộ dân chưa chịu đóng tiền điện cho xí nghiệp.

Ông Khánh cũng cho biết HTX điện năng An Vũ là một đơn vị kinh tế độc lập không thuộc sự quản lý của xã. Chính quyền địa phương phối hợp với HTX đi cắt điện là do vẫn chịu sự chỉ đạo của Đảng ủy.

Quỳnh Hương