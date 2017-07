The Evil Within 2 hé lộ quái vật ám ảnh nhất nhì làng game kinh dị xưa nay

Càng gần đến ngày ra mắt, The Evil Within 2 lại càng khiến cho người hâm mộ phải thót tim vì những trailer đậm chất kinh dị và ám ảnh.

The Evil Within 2 Trailer

Trong đoạn clip mới này, game thủ sẽ có thể hình dung phần nào về cuộc hành trình đầy nguy hiểm của thám tử Sebastian Castellanos, người đang phải dấn thân vào một thế giới đầy ác quỷ để giải cứu cô con cái yêu của mình. Thế giới trong game được lồng ghép với nhiều yếu tố thực - ảo đan xen. Ở đó, mọi ngóc ngách đều có thể là nơi ẩn náu của lũ quỷ khát máu

Sau trailer hồi đầu tháng 7 với nhiều yếu tố hành động lén lút, trailer mới lần này lại đem đến cho người xem nhiều pha hành động đầy máu lửa. Nhân vật chính Sebastian Castellanos sẽ chiến đấu với lũ ma quỷ bằng nhiều loại vũ khí khác nhau như dao găm, súng ống, mìn, các chất liệu gây cháy và thậm chí là vật lộn bằng tay không.

Một số hình ảnh đáng chú ý trong trailer mới của The Evil Within 2:

Được biết, The Evil Within 2 là hậu bản tiếp theo của trò chơi cùng tên được phát hành lần đầu vào năm 2014. Với điểm đánh giá khá cao, The Evil Within được xếp vào top những tựa game kinh dị đáng chơi nhất trong thập kỷ qua. Với thành công của người tiền nhiệm, hy vọng rằng phần 2 của game cũng sẽ hấp dẫn và không làm người hâm mộ thất vọng. Theo dự kiến, game sẽ được ra mắt vào ngày 13/10/2017 trên 3 hệ máy PS4, Xbox One và PC.