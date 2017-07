Style Up - Trò chơi dành cho những người thích chụp ảnh và dìm hàng bạn bè

Style Up - một board game của người Việt kết hợp với hình ảnh Mèo Mốc cực hài hước sẽ thỏa mãn bạn đến từng giây phút trải nghiệm.

Bạn có phải là người cực kỳ thích săn ảnh dìm hàng lũ bạn trong lớp hay trong chính hội bạn thân của mình không? Hay đơn giản bạn có muốn kể từ bây giờ trong cuộc tụ tập hội nhóm bạn thân sẽ trở nên thú vị hơn với nhiều trò bựa nhây hơn sẽ được đem ra "troll" nhau không? Đến với Stye Up - một board game siêu hài hước của người Việt kết hợp với hình ảnh Mèo Mốc cực hài hước sẽ thỏa mãn bạn đến từng giây phút trải nghiệm!

Style Up sẽ cực “style” như chính tên gọi của trò chơi này. Luật chơi của Style Up là dựa trên sở thích của các bạn trẻ bây giờ là chụp ảnh “tự sướng” cũng như chụp ảnh hội nhóm, bạn bè và đặc biệt là sở thích troll nhau, dìm hàng nhau trong đám bạn thân nên sẽ cực kỳ “dễ nuốt” nhé!

Trong Style Up, bạn chỉ cần cố gắng rút thật nhiều bài và sử dụng chúng để mua các Máy Ảnh từ Cửa Hàng. Tuy nhiên, bạn không biết Máy Ảnh nằm ở đâu và với mỗi lá bài mà bạn sử dụng, bạn sẽ phải thực hiện hành động trên lá bài. Mà những hành động trên lá bài thì bao…bá đạo!

Điều thú vị nhất trong Style Up chính là hình phạt cho người không có máy ảnh khi kết thúc game – The Loser! Việc của người chiến thắng –The Winner là quăng ra những lá bài hành động cực khó và kẻ thua cuộc sẽ phải tao một “combo” dáng từ đầu, mặt, tay, chân theo đúng tư thế trong lá bài!

Đây là cách bạn sẽ bị phạt khi chơi Style Up

Vậy nên The Winner đừng quên chuẩn bị máy ảnh và bắt lại khoảnh khắc tạo dáng “siêu bựa” của The Loser để đem đi “khoe” mọi người giúp bạn ấy nhé! Hứa hẹn là cả nhóm bạn sẽ có những trận cười mỏi cả mồm, đau cả bụng luôn!

Và cuối cùng, tại sao lại nói Style Up là một bộ board game siêu hài hước của người Việt? Bởi vì đơn giản bộ game này made in Việt Nam 100%! Ý tưởng của bộ game xuất phát được từ Cộng đồng board game Việt – cộng đồng board game dành cho người Việt sáng tạo ra. Bên cạnh đó, hình ảnh trên bộ game cũng hoàn toàn do họa sĩ truyện tranh người Việt Mèo Mốc tự tay thiết kế đến từng chi tiết trên từng lá bài.

Họa sĩ Mèo Mốc và những bộ truyện tranh nổi tiếng của anh

Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của phong trào chơi board game, cùng với những nhóm hội lớn mạnh và có mục tiêu rõ ràng như Cộng đồng board game Việt, thì chúng ta có thể tin vào một tương lai tươi sáng cho Style Up trong tương lai, nơi nó tìm một chỗ đứng nhất định trong lĩnh vực giải trí lành mạnh.

