Những hình ảnh tuyệt đẹp về Google Pixel XL 2

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trong mấy ngày qua, tỉnh Kiên Giang, An Giang có mưa to kèm theo giông, lốc khiến hàng trăm căn nhà sập, tốc mái, hàng trăm ha lúa bị ngã đổ… thiệt hại hàng tỷ đồng.