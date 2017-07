An Giang: Cải táng 168 hài cốt liệt sĩ qua các thời kỳ chiến tranh

Ngày 20/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc (xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên), tỉnh An Giang, long trọng tổ chức Lễ cải táng 168 hài cốt liệt sỹ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh.

Tham dự buổi lễ có đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Cục Chính trị Quân khu 9, Phòng Chính sách – Cục Chính trị Quân khu 9, lãnh đạo tỉnh An Giang, các cán bộ, chiến sỹ Đội K90 (Quân khu 9) và K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang), thân nhân các liệt sỹ ở các tỉnh, thành phố trong nước và đông đảo nhân dân huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Từ sự nỗ lực của nhiều tổ chức, cá nhân... 168 hài cốt liệt sỹ hi sinh qua các thời kỳ đã được cải táng.

Trong thời gian qua, với sự nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, gian khổ với mong muốn tìm, đưa các chú, các anh - những người đã nằm xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc và vì nhiệm vụ quốc tế cao cả, cán bộ chiến sĩ đội K90 (Quân khu 9) và Đội K93 (Tỉnh An Giang) đã triển khai nhiều đợt tìm kiếm trong mùa khô năm 2016-2017, đã tổ chức cất bốc được 168 hài cốt liệt sỹ, trong đó ở Campuchia là 120 hài cốt, trong nội địa là 48 hài cốt, trong đó có danh là 10 liệt sỹ và chưa xác định được thông tin là 158 liệt sỹ.

Để tìm được các hài cốt liệt sỹ, cán bộ chiến sỹ Đội K 90 và K93 đã đào hàng ngàn vị trí hố và hàng chục ngàn mét khối đất đá, với quyết tâm vì đồng đội thân yêu.

Bằng tất cả tình cảm, người dân An Giang long trọng tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Phát biểu tại lễ truy điệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ trong các cuộc chiến tranh, đã góp phần đem lại hòa bình hạnh phúc cho đất nước và nhân dân Campuchia, cũng như vun đắp mối quan hệ đoàn kết, gắn bó hữu nghị giữa 2 đất nước Việt Nam – Campuchia.

Sau phút mặc niệm tưởng nhớ đến công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, các đoàn đại biểu đã lần lượt đặt vòng hoa, dâng hương trước vong linh của các liệt sĩ. Ngay sau đó, các đại biểu đã lần lượt tiễn các liệt sĩ đến nơi yên nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc.

Nguyễn Hành