Sức sống phi thường từ bộ ảnh bé sinh non tại Bệnh viện Từ Dũ

Vừa qua, nhãn hàng Huggies đã công bố tài trợ 350,000 tã giấy Huggies Preemie dành cho trẻ sinh non tại 2 bệnh viện lớn Từ Dũ TP. Hồ Chí Minh và bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, hỗ trợ cho nhu cầu đặc biệt của 6,000 trẻ sinh non tại hai bệnh viện này. 6,000 cái ôm tí hon từ Huggies sẽ lan tỏa hàng triệu niềm vui, từ gia đình các bé đến đội ngũ y bác sĩ. Đây là hoạt động nằm trong chương trình "Huggies chia sẻ những vòng ôm che chở" - một hoạt động cộng đồng do Huggies xây dựng giúp bổ sung nhu cầu tã giấy và cung cấp kiến thức chăm sóc trẻ sinh non cho ba mẹ và các cơ sở y tế để thực hiện sứ mệnh mang đến cho bé sinh non những vòng ôm mềm mại, chở che và đầy yêu thương như vòng tay mẹ.