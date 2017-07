Huyền thoại Stevie Wonder kết hôn với vợ kém 25 tuổi

Ca sĩ 67 tuổi tổ chức lễ cưới ở khách sạn Bel-Air, Los Angeles với sự góp mặt của gia đình và người thân.

Ngày 20/7, tờ People đăng tin về đám cưới Stevie Wonder và Tomeeka Robyn Bracy. Danh ca 67 tuổi và bạn gái 42 tuổi kết hôn sau khi có hai con chung. Họ tổ chức tiệc cưới riêng tư cuối tuần trước.

Stevie Wonder và vợ thứ ba - Tomeeka Robyn Bracy.

Nguồn tin của People nói: "Đó là đám cưới tuyệt đẹp. Sảnh tiếp đón rất lãng mạn. Khách mời có nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có John Legand. Gia đình rất quan trọng đối với Stevie nên các con đều tham dự sự kiện trọng đại này".

Trong đám cưới, ca sĩ Babyface thể hiện ca khúc Whip Appeal. Theo The Sun, ca sĩ Pharrell Williams và Usher cũng lên sân khấu hát mừng hạnh phúc. Stevie Wonder cũng hát tặng vợ.

* Stevie Wonder- "I Just Called To Say I Love You"

Stevie Wonder từng hai lần kết hôn trước đó. Từ năm 1970 tới 1972, ông gắn bó với Syreeta Wright. Năm 2001, Stevie Wonder làm đám cưới với nhà thiết kế Kai Millard. Họ ly hôn năm 2012. Danh ca I Just Called to Say I Love You có chín con với năm người phụ nữ.