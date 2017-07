Tổng bí thư hội đàm với Quốc vương Campuchia

Sau lễ đón chính thức, tại chính điện Hoàng cung ở thủ đô Phnom Penh, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Quốc vương Norodom Sihamoni nhiệt liệt chào mừng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia; khẳng định chuyến thăm lần này của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng trong quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia, diễn ra đúng vào dịp hai nước tổ chức trọng thể nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trở lại thăm đất nước Campuchia anh em tươi đẹp và giàu lòng mến khách sau hơn 5 năm kể từ chuyến thăm hữu nghị chính thức tháng 12/2011, gặp lại Quốc vương Norodom Sihamoni, người bạn gần gũi và thân thiết của Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam.

Tổng bí thư chân thành cảm ơn Quốc vương đã dành cho Tổng bí thư và đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thể hiện sâu đậm tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc, hai nước.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Norodom Sihamoni đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước. Quốc vương Norodom Sihamoni chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc Đổi mới đất nước hơn 30 năm qua. Đánh giá cao những nỗ lực và thành quả to lớn mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đạt được kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam; chúc nhân dân Việt Nam sẽ thu được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, sớm thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn, rất đáng tự hào mà nhân dân Campuchia đạt được trong những năm qua, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương, sự lãnh đạo sáng suốt của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Vương quốc Campuchia; chúc mừng Campuchia vừa tổ chức thành công bầu cử Hội đồng xã, phường khóa 4, tạo nền tảng giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ môi trường hòa bình, phát triển của Campuchia.

Tổng bí thư chúc nhân dân Campuchia tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần xây dựng thành công một nước Campuchia hòa bình, hòa hợp dân tộc, hợp tác và phát triển.

Hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau nhìn lại chặng đường phát triển quan hệ hai nước trong 50 năm qua, đánh giá cao ý nghĩa của việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 24/6/1967; nhất trí cho rằng mối quan hệ láng giềng hữu nghị, đoàn kết đặc biệt được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc vương Norodom Sihamoni, cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã vượt qua thử thách và đạt được những thành quả toàn diện, to lớn, quan trọng.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni

Quốc vương Norodom Sihamoni bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của người bạn lớn Việt Nam đã dành cho đất nước và nhân dân Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ diệt chủng, cũng như trong giai đoạn khôi phục và phát triển đất nước. Quốc vương khẳng định nhân dân Việt Nam là người bạn vĩ đại và tin cậy của nhân dân Campuchia; nhân dân Campuchia mãi là người bạn láng giềng tốt, luôn sát cánh bên cạnh nhân dân Việt Nam; và Quốc vương sẽ tiếp tục sự nghiệp cao cả của Thái Thượng Hoàng Norodom Sihanouk vun đắp cho tình đoàn kết vĩ đại, quan hệ hữu nghị trong sáng và sự hợp tác láng giềng tốt đẹp, đời đời bền vững Campuchia-Việt Nam

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định sự phát triển của Việt Nam không thể tách rời sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhất là sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước láng giềng, khu vực, trong đó có Vương quốc Campuchia. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam chân thành cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, chí tình chí nghĩa mà Cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Moninieth Sihanouk, Quốc vương Norodom Sihamoni, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định trước sau như một sẽ cùng nhau làm hết sức mình để giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tổng bí thư chúc Quốc vương mạnh khỏe, trường thọ và trên cương vị cao cả của mình, tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa cho sự thịnh vượng của Vương quốc Campuchia và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia.

Quang cảnh lễ đón chính thức

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời Quốc vương và Hoàng Thái hậu sang thăm Việt Nam trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Quốc vương Norodom Sihamoni chân thành cảm ơn, vui vẻ nhận lời và cho biết sẽ thu xếp để sớm trở lại thăm Việt Nam.

Trước đó, vào sáng nay lễ đón chính thức Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Hoàng cung theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Quốc vương Norodom Sihamoni chủ trì lễ đón.

Đúng 10h25, đoàn xe chở Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao vào Hoàng cung. Quốc vương Norodom Sihamoni ra tận cửa xe nồng nhiệt chào đón và mời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bước lên Bục danh dự. Đội nhạc nghi lễ Hoàng cung cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Campuchia. Quốc vương Norodom Sihamoni mời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự và giới thiệu các quan chức hai bên có mặt tại lễ đón.

