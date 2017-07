Trào lưu makeup mới khiến bạn "siêu dễ thương"

Phong cách làm đẹp mới với tên gọi "ướt sũng" đang trở nên vô cùng hot trong hè này. Với lối trang điểm ướt át cùng mái tóc như vừa... mới dội nước đã...

Tiếp nối sau phong cách make up đánh má hồng như say rượu thì gần đây các cô nàng Nhật Bản đang nổi lên một kiểu làm đẹp mới với tên gọi “ướt sũng”. Sỡ dĩ có cái tên lạ như vậy là do kiểu làm đẹp này mang lại cho các nàng một vẻ quyến rũ khó tả mang hơi hướng như mới bước ra từ nhà tắm với mái tóc hơi ướt và đôi mắt long lanh như những nàng tiên cá.

Làm đẹp theo kiểu “ướt sũng” chú trọng nhiều nhất tới kiểu tóc và lớp nền.

Với tóc, bạn có thể dùng gel tạo kiểu để mái tóc trông hơi ướt một chút. Thường thì những cô gái áp dụng kiểu tóc này sẽ kết hợp làm “ướt” lông mày của mình luôn cho đủ bộ.

Chỉ cần một chút xoăn nhẹ cho mái tóc dài thêm gợi cảm, đánh rối và sử dụng gel làm ướt tóc bạn đã dễ dàng có ngay một mái tóc thật ấn tượng.

Một mẹo nhỏ cho các nàng là kiểu tóc “ướt sũng” nhìn đẹp nhất khi áp dụng với tóc xoăn nhé.

Hay với mái tóc ngang vai tạo kiểu này thì nhìn bạn sẽ thật tinh nghịch nhưng cũng vô cùng đáng yêu với mái tóc như vừa tắm xong, trông cô nàng thật phá cách đúng không nào?

Kiểu makeup “ướt sũng” cũng có cách làm dễ không kém kiểu tóc cùng xu hướng.

Bạn cần đánh phấn nền và kem lót sao cho có một làn da mang lại cảm giác căng, bóng mịn màng theo kiểu trong suốt chứ không phải bóng dầu.

Sử dụng những màu mắt bắt sáng và dùng thêm chút nhũ ánh lấp lánh trên bầu mắt cộng với son bóng là bạn đã hoàn thành kiểu makeup này rồi!

Với phong cách trang điểm kiểu này, bạn nên chọn những loại son bóng với gam màu tương đối tự nhiên, không quá đậm thì sẽ hợp hơn với kiểu make up trên khuôn mặt nhé!

Lối trang điểm khiến làn da căng bóng, mịn màng vẻ ướt át như một nàng người cá mang đầy nét bí ẩn bảo đảm sẽ khiến bạn trở nên thu hút hơn trước mặt mọi người.

Cách make-up này khiến bạn trông tươi mới, ngây thơ nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

Việc sử dụng những màu mắt sáng cùng nhũ ánh cũng khiến đôi mắt của bạn sẽ trở nên long lanh, to tròn và có hồn hơn rất nhiều.

Có nàng nào thấy thích kiểu make-up vừa mang nét đáng yêu lại vừa quyến rũ khó cưỡng như trên không? Nếu có thì còn chờ gì nữa mà không mau học ngay để thử kiểu làm đẹp mới này nào!

Theo Oanh Thái -