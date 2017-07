Kế toán 'cắm' hàng loạt sổ BHXH của giáo viên ra đầu thú

Cường cùng vợ mang 7 quyển sổ BHXH của giáo viên trường THCS Hồng Phong (An Dương, TP Hải Phòng) cầm cố lấy 84 triệu đồng.

Lãnh đạo Công an huyện An Dương, Hải Phòng chiều nay cho biết, bị can Nguyễn Văn Cường (50 tuổi), đối tượng bị cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương phát lệnh truy nã hôm 29/6 về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" đã ra đầu thú hôm 14/7.

Trường THCS Hồng Phong, nơi bị can Cường làm kế toán

Bị can Nguyễn Văn Cường là nhân viên kế toán trường THCS Hồng Phong, huyện đồng thời là cộng tác viên của BHXH huyện An Dương từ tháng 1/2013.

Trong thời gian làm việc tại đây, Cường đã lợi dụng chức vụ, cùng với vợ là N.T.L - nhân viên kế toán trường Tiểu học xã Đặng Cương (cùng huyện) mang 7 quyển sổ BHXH của giáo viên trường THCS Hồng Phong cầm cố lấy 84 triệu đồng cho chị Phạm Thị Hiền (SN 1971, ở quận Kiến An).

Do không lấy lại được tiền vay, vào ngày 22/1/2017, chị Hiền đã tìm tới tận trường để đòi.

Sau khi nhận được tin báo và tiến hành xác minh rà soát, nhà trường đã có công văn gửi Công an huyện An Dương điều tra, làm rõ.

Ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Cường để phục vụ công tác điều tra.

Tuy nhiên, do Cường đã bỏ trốn khỏi địa phương nên chiều 29/6, Công an huyện An Dương đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Cường để phục vụ công tác điều tra, xử lý về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sau khi bị can Cường ra đầu thú, nơi làm việc của bị can đã được Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương phối hợp với cơ quan chức năng khám xét, thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Quỳnh Hương