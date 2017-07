The Walking Dead phần cuối công bố ngày ra mắt, lại sắp được la hét cùng Dũng CT rồi!

Dĩ nhiên bên cạnh The Walking Dead thì "sói già gian ác" The Wolf Among Us lẫn Batman series cũng sẽ có phần 2 trong năm 2018 tới

The Walking Dead là dòng game được chuyển thể từ loạt truyện tranh nổi tiếng cùng tên của nhà văn Robert Kirkman. Phần đầu tiên của series này được Telltale Games phát hành năm 2012. The Walking Dead Season 1 lấy bối cảnh viễn tưởng về ngày tận thế nơi con người phải đối mặt với loài zombie đói khát. Tại đây, bạn sẽ song hành cùng Lee Everett, một nghi phạm đang trên đường áp giải bởi cảnh sát nhưng vô tình gặp nạn, đưa đẩy anh tới hành trình sống còn đi tìm nơi nương náu cuối cùng.

Telltale Series Update 2018

Tiếp theo đó, 2 season kế tiếp đã chính thức ra mắt lần lượt vào ngày 17/12/2013 và 20/12/2016, và đều nhận được những đánh giá rất cao từ cộng đồng game thủ trên toàn thế giới. Câu chuyện trong The Walking Dead: A New Frontier xoay quanh hai nhân vật chính là Clementine và Javier. Cả hai nhân vật này đều có thể được game thủ điều khiển, và nhiệm vụ chính của họ là tìm lại gia đình sau một trận càn của đám zombie gớm ghiếc.

Lối chơi của A New Frontier vẫn đi phong cách điển hình của The Walking Dead dưới tay Telltale Games. Ở đó người chơi sẽ khám phá tình tiết cốt truyện và những nhân vật xung quanh qua hệ thống hội thoại. Trước mỗi lời nói của nhân vật game thủ sẽ được chọn một trong bốn câu trả lời sẵn có, quyết định diễn biến và thái độ của mọi người. Đôi khi nó chỉ đóng vai trò như cung cấp thông tin hay đẩy cốt truyện lên phía trước, nhưng đôi khi nó sẽ quyết định ai mất ai còn trong cuộc hành trình sống còn sắp tới.

Theo những tin tức mới nhất mà Telltale Games chia sẻ, trong năm 2018 tới đây, không chỉ phần thứ 4, những chương cuối của The Walking Dead, mà hai series game phiêu lưu khác cũng được game thủ cực kỳ yêu thích là The Wolf Among Us và Batman cũng sẽ được ra mắt phần 2. Một tin tức rất vui dành cho người hâm mộ.

Nói thêm một chút về hai series game The Wolf Among Us và Batman: The Telltale Series. The Wolf Among Us đưa game thủ tới một thế giới pha trộn giữa các câu chuyện cổ tích nổi tiếng như Cô bé quàng khăn đỏ, Công chúa ngủ trong rừng hay Nàng Bạch Tuyết.. cùng những bối cảnh và tình tiết của thế giới thật với sự bất công, xấu xa và thậm chí là bệnh hoạn. Xuyên suốt chiều dài game, bạn sẽ song hành hùng Bigby Wolf, người bước ra từ bản thể sói độc ác trong truyền thuyết nay nắm quyền cảnh sát trưởng bảo vệ Fabletown giữa lòng Manhattan, New York. Mang trách nhiệm lớn lao, Bigby Wolf sẽ đưa đẩy bản thân tới những cuộc điều tra xung quanh các vụ mất tích bí ẩn, những vụ án mạng kinh hồn...

Trong khi đó, Batman: The Telltale Series được thiết kế chia nhỏ thành 5 chương - một phong cách đặc trưng của Telltale. Mỗi phần là một câu chuyện kịch tính liên quan tới "The Dark Knight" cùng nhiều nhân vật quen thuộc khác trong thế giới Batman như: Quản gia Alfred, cảnh sát trưởng Gordon, Catwoman, Falcone, Harvey Dent, Pennyworth... Với nhiều nút thắt mở cực kì bất ngờ. Game có nội dung dựa trên bản truyện tranh do hai tác giả Bob Kane và Bill Finger hợp tác sản xuất, tuy nhiên nó không liên quan tới cốt truyện của bất kì tác phẩm phim hay game nào trước đây.