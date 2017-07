Đừng ra khỏi nhà nếu chưa làm đủ 7 điều này sau khi ngủ dậy và bạn sẽ không phải hối tiếc

Vài nét về tác giả:

Chuyên gia cuộc sống Sam Sahota được coi là một trong những người đam mê nghiên cứu về cuộc sống. Ông làm việc với các chủ doanh nghiệp, các nhà quản lý và các chuyên gia để cho họ thấy họ có thể hưởng lợi gì và làm sao để có sống một cuộc sống hạnh phúc hơn bằng cách sử dụng kỹ thuật tiên tiến và độc đáo của mình.

Sam đã được giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện truyền thông quốc gia bao gồm tạp chí OK, Prima, BBC, Euronews, The Telegraph và Eastern Eye. Các công ty và khách hàng phải trả hàng nghìn để làm việc với Sam và ông đã đầu tư rất nhiều vào việc theo đuổi hạnh phúc của mình bằng cách học hỏi từ những người như Dragons Den James Caan CBE, Lady Mone của Mayfair OBE...

Sự hiểu biết sâu sắc của ông về sự thành công là điều khiến hàng trăm khách hàng tin tưởng lựa chọn ông làm cố vấn để có cuộc sống hạnh phúc và tự tin hơn.

Bác sĩ thôi miên lâm sàng Dipti Tait, tác giả của cuốn "Good Grief owns and manages The Cotswold Practice in Cirencester" là người luôn muốn giúp đỡ người khác. Dipti bắt đầu sự nghiệp của mình tại TV Post Production, làm việc cho BBC tại London. Cô từ bỏ thế giới quyến rũ để trở thành người mẹ của 2 đứa con trai. Sau đó, cô đã có một số thay đổi đáng kể trong cuộc sống và trở thành một bác sĩ thôi miên.

Dipti cũng tham gia giảng dạy và cũng là thành viên của Association of Solution Focused Hypnotherapy (AfSFH), Hội đồng Hypnotherapy Quốc gia (NCH) và Hội đồng Y tế Bổ sung và Tự nhiên (CNHC).