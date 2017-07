Tăng giá điện có thể ở mức thấp nhất

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu phương án tăng giá điện tới đây "ở mức thấp nhất có thể".

Theo thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá ngày 1/7/2017, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương hoàn thiện lại phương án điều chỉnh giá điện, trong đó căn cứ vào diễn biến kinh tế đến hết quý III/2017 để tính toán các phương án điều chỉnh giá điện. Phương án này sẽ phải tính đến tác động tới lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

"Trường hợp cần thiết phải tăng giá điện, cần cân nhắc mức tăng thấp nhất có thể, đồng thời kết hợp các giải pháp hỗ trợ tăng trưởng, bù đắp mức giảm GDP tương ứng", Phó thủ tướng yêu cầu.

Giá điện có thể tăng ở mức thấp trong năm nay. Ảnh: N.M

Giá điện đã không thay đổi trong hơn 2 năm qua. Lần tăng giá gần nhất là 7,5% từ 16/3/2015, tương ứng giá bán bình quân 1.622,05 đồng một kWh.

Ông Đặng Hoàng An, Tổng giám đốc EVN cho biết, tập đoàn này đang phải gánh khoảng 4.200 tỷ đồng chi phí "đội lên" do giá đầu vào tăng. Cụ thể, việc tăng giá bán than trong nước cho sản xuất điện và cập nhật thông số đầu vào (giá than nhập khẩu, giá dầu, khí, tỷ giá…) so với kế hoạch đầu năm đã khiến tổng chi phí sản xuất kinh doanh tăng thêm 7.230 tỷ đồng.

"Nhờ tiết kiệm một số chi phí, EVN đã giảm được 2.990 tỷ, song tổng cộng con số vẫn đội lên hơn 4.200 tỷ đồng trong năm nay", ông An nói.

Theo Quyết định 24 (thay thế Quyết định 69) về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân được Thủ tướng phê duyệt cách đây một tháng, khi các thông số đầu vào biến động làm giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên so với giá hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh tăng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được quyền điều chỉnh tăng giá điện trong phạm vi từ 3% đến dưới 5%.

Nếu giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 5% đến dưới 10%, quyền quyết định tăng giá thuộc về Bộ Công Thương. Và nếu giá điện bình quân tăng trên 10% trở lên so với giá hiện hành thì thẩm quyền quyết định thuộc về Thủ tướng dựa trên phương án do EVN trình và Bộ Công Thương thẩm định. Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 6 tháng.