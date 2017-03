Không cần bổ túc văn hóa khi học trung cấp

Tạp chí Thông tin và Viễn thông (Journal of Information and Telecomunition: JIT) vừa được ra mắt chiều nay, (22/3). Đây là tạp chí tiếng Anh đầu tiên của Trường ĐH Tôn Đức Thắng do Nhà xuất bản Taylor & Francis (Anh quốc) xuất bản online toàn cầu.

(Xem: 6)