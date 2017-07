Bắc Bộ tiếp tục mưa to trên diện rộng trong ngày và đêm 20/7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp Tây Bắc-Đông Nam đi qua Bắc Bộ kết hợp với đới gió Đông Nam phát triển từ mặt đất lên tới 5.000m nên ngày và đêm hôm nay (tính đến 1 giờ ngày 20/7), ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa diện rộng, một số nơi mưa to đến rất to như Phù Yên (Sơn La) 96mm, Văn Chấn (Yên Bái) 50mm, Hoài Đức (Hà Nội) 78mm,…

Từ ngày 20/7 đến ngày 22/7, ở vùng núi trung du phía Bắc có mưa vừa, mưa to kéo dài. Lượng mưa lớn ở vùng núi, trung du và một số nơi ở Bắc Bộ dự báo phổ biến như sau:

Từ 7 giờ ngày 20/7 đến 7 giờ ngày 21/7​, các tỉnh Bắc Bộ mưa phổ biến 30-50mm, riêng Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Hòa Bình, mưa 40-70mm, có nơi lớn hơn 80mm.

Từ 7 giờ ngày 21/7 đến 7 giờ ngày 22/7, các tỉnh Bắc Bộ mưa phổ biến 20-30mm, riêng Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái mưa 30-60mm, có nơi lớn hơn 60mm.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68​-96%. Nhiệt độ thấp nhất 24​-27 độ C, cao nhất 27- 30 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Do có mưa, nên nền nhiệt suốt tuần tới ở miền Bắc duy trì ở mức thấp, ban ngày phổ biến 27-30 độ.

Tổng lượng mưa phổ biến 54-77mm, có nơi trên 80mm, thời gian mưa lớn thường xảy ra về đêm và sáng sớm. Cần đề phòng ngập úng xảy ra ở những địa điểm trũng, thấp.

Cụ thể như phố Thụy Khuê (quận Tây Hồ); Đội Cấn, Cao Bá Quát (quận Ba Đình); Cầu Giấy (quận Cầu Giấy); Hoàng Mai (quận Hoàng Mai); Trường Chinh, Nguyễn Xiển ( quận Thanh Xuân); Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì); Ngọc Quyến (quận Hà Đông).

Dự báo vùng biển phía Nam, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với gió mùa Tây Nam nên ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan trong ngày và đêm nay (20/7) và trong khoảng 2 -3 ngày tới có mưa rào và dông mạnh. Gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.