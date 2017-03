Sáng nay, tại Nghệ An, Công ty P&G Việt Nam phối hợp cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức kỉ niệm 25 năm ngày Nước Thế Giới nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe cộng đồng, kết hợp triển khai Dự án “Hợp tác hỗ trợ nước sạch thông qua cung cấp gói bột lọc nước P&G” và thực hiện buổi đào tạo hướng dẫn sử dụng gói bột lọc nước P&G.

Dự án này nhằm cung cấp nước uống sạch cho hơn 200.000 hộ gia đình trong 3 năm tại 6 tỉnh, thành nằm trong chương trình (bao gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Long An, An Giang, Đồng Tháp).

Theo báo cáo của WHO (2016) hiện có 663 triệu người dân không được tiếp cận với nguồn nước sạch trên thế giới và mỗi ngày có đến 1.000 trẻ em tử vong vì các bệnh liên quan đến nguồn nước bị ô nhiễm - con số này còn nhiều hơn cả số trẻ em chết do HIV/AIDS và bệnh sốt rét cộng lại.

Nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt nước sạch trên thế giới, các nhà khoa học của tập đoàn P&G toàn cầu đã ứng dụng công nghệ làm sạch mà Công ty đã nghiên cứu và áp dụng rất thành công trong suốt 180 năm qua đối với các nhãn hàng nổi tiếng như Tide, Pantene, Ariel, để sáng chế ra gói bột lọc nước P&G. Bằng việc sử dụng những nguồn lực, kiến thức chuyên môn và phát minh sáng tạo của P&G, mỗi gói bột lọc nước P&G (nặng 4g) có khả năng lọc 10 lít nước bẩn thành nước uống sạch chỉ trong vòng 30 phút.

Bà Claude Zukowski, Lãnh đạo Chương trình Cứu Trợ Thiên Tai Toàn Cầu của tập đoàn P&G chia sẻ: “Chương trình “Nước uống sạch cho trẻ em” được tập đoàn P&G triển khai trên toàn cầu từ năm 2004, với mục tiêu mang lại nước uống sạch cho người dân thông qua việc sử dụng gói bột lọc nước P&G. Trong hơn 12 năm qua, tập đoàn P&G đã hợp tác cùng 150 đối tác tại 75 quốc gia đã cung cấp 11 tỷ lít nước uống sạch giúp cứu sống hàng triệu người trên khắp thế giới. P&G cũng cam kết sẽ mang đến 15 tỷ lít nước sạch vào năm 2020. Chúng tôi tin rằng gói bột lọc nước P&G sẽ góp phần giải quyết hiệu quả vấn nạn thiếu nước uống sạch, giúp giảm thiểu tỷ lệ bệnh tật và tử vong không đáng có, thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, đồng thời mang lại những cơ hội về kinh tế, giáo dục và sức khỏe đến cho cộng đồng.”

Tại Việt Nam, Dự án “Hợp tác hỗ trợ nước sạch thông qua cung cấp gói bột lọc nước P&G” thể hiện nỗ lực của P&G và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong việc không ngừng cải thiện cuộc sống của nhiều người dân Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn về nguồn nước uống sạch. Trong khuôn khổ sự kiện Ngày Nước thế giới 22/3/2017 triển khai tại Nghệ An, đại diện Công ty P&G và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn viên (TOT) cho các đại diện của 6 tỉnh trong Chương trình về “Cách sử dụng gói lọc nước P&G” và có buổi sinh hoạt với các em học sinh tại trường tiểu học địa phương nhằm nâng cao nhận thức tầm quan trọng của việc uống nước sạch, hướng dẫn cách lọc nước uống sạch thông qua gói bột lọc nước P&G.

Bà Đào Thị Thanh Tâm - Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Chăm sóc sức khỏe Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chia sẻ: “Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa, hàng năm nhiều tỉnh miền Trung và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nằm trong rốn lũ thường xuyên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi mưa to, bão lũ nên rất cần sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế để có thể vượt qua những khó khăn về nguồn nước sạch do bão lũ gây nên. Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực không ngừng của Công ty P&G Việt Nam nhằm góp phần giải quyết hiệu quả tình trạng thiếu nước uống sạch tại Việt Nam, đặc biệt là vào mùa bão lũ hoành hành. Với những thành quả tốt đẹp của chương trình “Nước uống sạch cho trẻ em” của P&G trên toàn cầu, chúng tôi tin rằng Dự án này tại Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp và giúp được nhiều người dân vượt qua được những thời khắc khó khăn trong cuộc sống.”