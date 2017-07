Sau va chạm giao thông, dùng mũ bảo hiểm đánh người phụ nữ trên đường

Cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nam thanh niên có hành vi dùng mũ bảo hiểm đánh người phụ nữ giữa đường sau khi xảy ra va chạm giao thông.

Ngày 19/7, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với Ngô Trọng Tâm (24 tuổi, ngụ xã Hóa An, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Ngô Trọng Tâm khi đến trình diện tại cơ quan công an.

Trước đó, vào chiều 25/6, Tâm điều khiển xe máy BKS 52P6-5358 chở vợ đi khám bệnh. Khi lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn trước cổng trường tiểu học Quang Vinh, thuộc khu phố 2, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa), Tâm điều khiển xe lấn sang làn đường ô tô.

Lúc này, ông Khải (68 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển xe ô tô BKS 61A-154.29 đi cùng chiều sát bên phải khiến Tâm phải lấn sang làn đường ngược chiều. Cho rằng ông Khải ép xe của mình nên Tâm đã chạy vượt lên cúp đầu xe ông Khải, yêu cầu ông này xuống xe để giải quyết.

Tuy nhiên, thấy Tâm có thái độ hung hăng nên ông Khải không xuống xe. Lúc này, Tâm dựng xe lấy mũ bảo hiểm đập liên tiếp làm vỡ kính bên phía tài xế (thiệt hại hơn 2 triệu đồng).

Thấy vậy, chị Hà (37 tuổi, cháu ông Khải) đi cùng ông Khải đã xuống xe, lấy điện thoại quay lại cảnh kính xe bị vỡ nên giữa 2 bên xảy ra cãi vã. Lúc này, Tâm đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu chị Hà gây thương tích rồi lên xe bỏ đi.

